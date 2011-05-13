-ESAD'DAN ATEŞ AÇILMAMASI EMRİ ŞAM (A.A) - 13.05.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad güvenlik güçlerine, göstericilerin üzerine ateş açmama emri verdi. Muhalif yazar Louai Hüseyin'in Facebook'taki sayfasında yazdığına göre, Esad'ın danışmanı Butayna Şaban, telefon görüşmesinde kendisine, göstericilerin üzerine ateş açılmaması yönünde devlet başkanlığı talimatı yayımlandığını açıkladı. Şaban'ın kendisine, bu emri çiğneyenlerin tüm sorumluluğu üstleneceklerini söylediğini belirten Hüseyin, bu talimatın bugün yapılacak gösterilerde ve sonrakilerde de uygulanmasını ümit ettiğini belirtti ve göstericileri güvenlik güçlerinin tutumu ne olursa olsun barışçıl gösteri yapmaya çağırdı. Esad'ın görevlendirdiği Butayna Şaban, geçen hafta aralarında Luai Hüseyin, yazar Michel Kilo, ekonomist Arif Dalila'nın bulunduğu muhalif isimlerle görüşmüş, Suriye medyası görüşmede, çoğulcu demokrasi ve seçim yasaları ile medya konularının ele alındığını bildirmişti. Suriye'de sivil toplum kuruluşları ve insan hakları eylemcilerinin çağrılarıyla bugün de gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.