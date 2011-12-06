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Dünya

Esad'dan, ABD medyasına ilk mülakat WASHINGTON (A.A)

06 Aralık 2011 20:24

-Esad'dan, ABD medyasına ilk mülakat WASHINGTON (A.A) - 06.12.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, Amerikan ABC News televizyonuna mülakat verdiği, kanal tarafından yarın yayınlanacak bu röportajın, ülkede dokuz ay önce başlayan olaylardan bu yana Beşşar Esad'ın bir Amerikan medyasına verdiği ilk mülakat olduğu bildirildi. ABC'den bugün yapılan açıklamada, röportajın, kanalın 82 yaşındaki ünlü muhabiri Barbara Walters tarafından Şam'da yapıldığı belirtildi. Esad'a son BM raporuyla ilgili sorular sorulduğu belirtilen açıklamada, Esad'ın cevapları konusunda bir bilgi verilmedi.

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