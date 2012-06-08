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Dünya

'Şam yönetimine karşı uluslararası yaptırımları arttırın'

Suriye'de Hula'da 108 ardından da Hama'da 78 kişinin öldürüldüğü saldırının yankıları devam ediyor

08 Haziran 2012 23:09

BM Suriye Özel Temsilcisi Annan, Esed'e uygulanan uluslararası baskının artırılmasını istedi. "Barış planının uygulanmasını sağlamalıyız" diyen Annan, yaptırımları ağırlaştıran bir tasarı üzerine çalışıldığını aktardı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun’un "Esed meşruluğunu yitirdi" açıklamasının ardından bugün de Kofi Annan’dan bir açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Annan, Şam yönetimine uygulanan uluslararası baskının artırılmasını istedi.

New York'ta, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulunan Annan, bazı çevrelerin ‘Annan planı öldü’ şeklinde değerlendirmeler yaptığını hatırlattı ve "Suriye hükümeti ve diğer tarafların, barış planına uymasını sağlamalıyız" dedi.

 

Yaptırımlar ağırlaşacak

 

'Şiddetin durması için bölgedeki ülkelerle birlikte çalışmanın yollarını aradığını' anlatan özel temsilci, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, Esed yönetimine karşı yaptırımları ağırlaştıran yeni bir tasarı üzrinde çalıştıklarını da dile getirdi.

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