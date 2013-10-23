Esad'a 'Boyun Eğme' flaması hediye edildi

Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu (WIDF) adına bir heyeti kabul etti. Esad, heyetle çektirdiği fotoğrafı resmi Instagram hesabında paylaştı. Fotoğrafta Esad, Gezi Parkı direnişinde kullanılan, üzerinde "Boyun Eğme" yazan bayrak ile birlikte poz verdi. Bayrak, Esad'a TKP'li kadınları temsilen heyette yer alan Umut Kuruç tarafından verildi.

Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu (WIDF) adına bir heyet, Suriye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la da görüştü. Esad'a Türkiye'de direnişi simgeleyen "Boyun Eğme" sloganlı bayrak da hediye edildi.

Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu adına bir heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittikleri Şam'da önceki gün Turizm Bakanı Bişr Riyad Yazıgi ile görüşmüş, WIDF Başkanı Marcia Campos yaptığı açıklamada Suriye'deki yaşananlar dolayısıyla acı çeken tüm Suriyeli kadınlarla dayanışma duygularıyla dolu olduklarını söylemişti.

Heyetin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la yaptığı görüşmeye ait fotoğraflar da, Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın Instagram hesabından kamuoyuyla paylaşıldı. Uluslararası Demokratik Kadın Federasyonu heyetiyle fotoğraf çekilen Beşar Esad'a üzerinde "Boyun Eğme" yazan ve Türkiye'deki direnişi simgeleyen bayrak, TKP'li kadınları temsilen heyette yer alan Umut Kuruç tarafından verildi.