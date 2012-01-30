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Dünya

Esad'a başkaldıran Hüseyin Harmuş'a idam LEFKOŞA (A.A)

30 Ocak 2012 18:11

-Esad'a başkaldıran Hüseyin Harmuş'a idam LEFKOŞA (A.A) - 30.01.2012 - Suriye'de Beşşar Esad yönetimine başkaldıran ilk yüksek rütbeli subay olan ve "Özgür Subaylar Tugayı" adlı hareketi kuran Hüseyin Harmuş'un geçen hafta idam edildiği bildirildi. Merkezi Kahire'de olan Suriye insan hakları birliği adlı kuruluşun bir askeri kaynağa dayanarak yayımladığı bildiride, "hava istihbarat servisinden bir tugayın, yetkililer tarafından gözaltında tutulan, Hüseyin Harmuş'un vurularak öldürülmesine ilişkin bir kararı geçen hafta uyguladığı" belirtildi. Özgür Subaylar Tugayı'nın bu haberi doğrulamadığı kaydedildi.

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