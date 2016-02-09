"Esad YPG'ye dört uçak silah gönderdi"

Suriye ordusuna ait dört askeri uçağın Kamışlı Havaalanı'na inerek YPG'nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Konseyi'ne bağlı güçlere silah götürdüğü iddia edildi.

Radikal'de yer alan habere göre; İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Beşşar Esad rejimine bağlı Suriye ordusunun önceki gün Nusaybin'in karşısındaki Kamışlı'da bulunan YPG birliklerine dört uçak dolusu silah ve mühimmat yardımı gönderdiğini ileri sürdü.

Haberini YPG'nin başını çektiğini belirttiği, "Suriye Kürt Muhalif Gruplar Koordinasyon Konseyi"ne dayandıran ajans, “YPG'ye silah ve mühimmat taşıyan Suriye ordusuna ait dört askeri uçak Pazar akşamı Haseke eyaletindeki Kamışlı Havaalanı'na indi" diye yazdı.

Fars haber Ajansı, YPG'nin stratejik El-Şadadi kasabasını IŞİD'ten geri almak üzere başlatacağı saldırı için yardım yapıldığını kaydetti.