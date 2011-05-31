T24 LogoT24 Logo
Dünya

ESAD YÖNETİMİ KONFERANS DÜZENLİYOR ŞAM(A.A)

31 Mayıs 2011 20:59

-ESAD YÖNETİMİ KONFERANS DÜZENLİYOR ŞAM(A.A) - 31.05.2011 - Suriye yönetiminin de reformların ele alınacağı bir konferans düzenleyeceği belirtildi. Champress internet haber sitesi, İtalyan Haber Ajansı'na dayandırdığı haberinde, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, önümüzdeki 2 gün içinde bir konuşma yapmasının beklendiği ve konuşmasında, ülkede ulusal mutabakatın sağlanması için çalışma yapmakla görevlendirilen bir komitenin kurulduğunu duyuracağı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faruk Şara'nın başkanlığında oluşturulacak komitenin, ulusal diyalog ve mutakabatın sağlanması için izlenecek yol haritasının değerlendirileceği bir konferansı organize edeceği bildirildi. Konferansın ana gündem maddelerinin seçim, basın ve siyasi partiler yasaları ile reform çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken çeşitli kanunlar olduğu kaydedildi. Önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleştirilmesi gereken genel seçimlerin ne zaman yapılacağının da konferanstan çıkacak sonuçlara göre belirleneceği belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24