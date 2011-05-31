-ESAD YÖNETİMİ KONFERANS DÜZENLİYOR ŞAM(A.A) - 31.05.2011 - Suriye yönetiminin de reformların ele alınacağı bir konferans düzenleyeceği belirtildi. Champress internet haber sitesi, İtalyan Haber Ajansı'na dayandırdığı haberinde, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, önümüzdeki 2 gün içinde bir konuşma yapmasının beklendiği ve konuşmasında, ülkede ulusal mutabakatın sağlanması için çalışma yapmakla görevlendirilen bir komitenin kurulduğunu duyuracağı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Faruk Şara'nın başkanlığında oluşturulacak komitenin, ulusal diyalog ve mutakabatın sağlanması için izlenecek yol haritasının değerlendirileceği bir konferansı organize edeceği bildirildi. Konferansın ana gündem maddelerinin seçim, basın ve siyasi partiler yasaları ile reform çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken çeşitli kanunlar olduğu kaydedildi. Önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleştirilmesi gereken genel seçimlerin ne zaman yapılacağının da konferanstan çıkacak sonuçlara göre belirleneceği belirtiliyor.