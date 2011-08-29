-Esad yeni Basın Kanununu onayladı ŞAM (A.A) - 29.08.2011 - Suriye'de yeni basın kanununa ilişkin yasama kararının Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından onaylandığı bildirildi. Resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, yeni basın kanunu, bütün basın organlarının bağımsız olduğunu ve anayasa haricinde basının hiçbir şekilde kısıtlanmamasını öngörüyor. Yeni Basın Kanunu, Suriye Anayasası ve kanunları, uluslararası insan hakları ve hükümetin imzalamış olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde korunan özgürlükler ve ifade özgürlüğüne bağlı kalınmayı içeriyor. Basın kanunu, fertlerin haklarına, onurlarına, haysiyetlerine saygı göstermeyi, Gazeteciler Birliğinin yayınlamış olduğu basın ilkelerine bağlılığı ve basında tekelleşmeyi önleme ilkelerini zorunlu kılıyor. Onaylanan yeni basın kanunuyla ilgili gazetecilere bir açıklama yapan Suriye Enformasyon Bakanı Dr. Adnan Mahmud bu kanunla beraber Suriye basınında yeni bir süreç başladığını ve bu yasanın düşünce ve ifade özgürlüğüne ortam sağladığını, ülke genelinde siyasi yaşamı ve toplumsal dialoğu zenginleştirdiğini kaydederek bu kanunla demokrasi ortamının gelişeceğini ifade etti. Bakan Mahmut, bu yasanın bölge düzeyinde bir ilk olduğunu sözlerine ekledi.