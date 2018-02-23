"Esad yanlısı milisler, YPG'ye destek için Afrin'e geldiğine göre, Esad ve ABD artık müttefik mi?"

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un baş sözcüsü Dana White, perşembe günkü haftalık basın toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekâtı’nı yürüttüğü Afrin bölgesinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda White’a “Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yanlısı milisler, YPG’yi savunmak için Afrin’e gelmiş olduğuna göre, ABD artık Esad rejiminin bir müttefiki midir?” sorusunu yöneltildi.

İlk önce bu konudaki haberleri görmediği iddia eden White gazetecilerin ısrarlı sorusunu üzerine “Orası çok karmaşık bir bölgesi. O nedenle de tüm tarafları ortak hedef olan DEAŞ ile mücadeleye odaklanmaya çağırıyoruz” açıklamasında bulundu.

Cansu Çamlıbel’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, White şöyle konuştu:

‘IŞİD ile mücadele bitmiş değil. Çok karmaşık bir savaş bölgesinden bahsediyoruz. O nedenle de tüm tarafların ortak hedef olan DEAŞ’a odaklanmasına ihtiyacımız var. IŞİD’le mücadeleyle ilgili olmayan her şey ortak hedeften dikkatin dağılması anlamına gelir. Daha yapılacak çok iş var.”