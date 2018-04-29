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BBC Türkçe

Esad yanlısı milisler: Kırmızı çizgiyi aşarsa ABD'yi vururuz

Suriye'de, Beşar Esad yönetimi yanlısı milis grupları, ABD'yi Irak-Suriye sınırında kendilerini hedef alan hava saldırılarıyla ilgili olarak uyarıp tehdit etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD'nin son saldırısını kınadı.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye'de, Devlet Başkanı Beşar Esad yanlısı milis grupları ABD'yi, Irak-Suriye sınırında kendilerini hedef alan hava saldırılarıyla ilgili olarak uyardı. Milislerden yapılan açıklamada, "Kırmızı çizgiler aşılırsa ABD'yi vururuz" denildi.

ABD'nin, milis güçlerinin kontrol altına almaya çalıştıkları bölgenin Suriye tarafında, Suriyeli muhalifleri eğittiği bir üssü bulunuyor.

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ABD, Salı günü, 'bu bölgedeki desteklediği güçler için tehdit yarattığını ve İran tarafından desteklendiğini' belirttiği güçlere karşı bir hava operasyonu düzenlemişti.

Bu, son üç hafta içinde düzenlenen bu türdeki ikinci saldırı.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD'nin saldırısını kınadı.

Esad yanlısı grupların yaptığı açıklama, 'Suriye müttefiki güçlerin operasyon odası komutanlığı' imzasıyla yayımlandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Amerika, Suriye'nin, Suriye Arap Ordusu'nun ve müttefiklerinin evlatlarının kanının ucuz olmadığını iyi bilmektedir. Amerika, şartlar gerektirdiğinde onların Suriye'deki mevzilerini ve çevresini vurma kapasiteleri olduğunu da iyi bilmektedir.

"Suriye'nin müttefiklerinin şu ana kadarki sessizliği zayıflık göstergesi değil başka çözümleri amaçlayan bir öz kısıtlamadır. Amerika daha ileri gider ve kırmızı çizgileri aşarsa bu, sürmeyecektir".

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