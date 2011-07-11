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Dünya

ESAD YANLILARI ELÇİLİĞE GİRMEYE ÇALIŞIYOR ŞAM (A.A.)

11 Temmuz 2011 19:57

-ESAD YANLILARI ELÇİLİĞE GİRMEYE ÇALIŞIYOR ŞAM (A.A.) - 11.07.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yanlılarının, Şam'daki Fransız Büyükelçiliğine girmeye çalıştığı bildirildi. Reuters'ın haberine göre diplomatlar, Esad yanlılarının elçiliğin bahçesine girmeye çalıştığını, elçilikteki muhafızlarla karşı karşıya geldiklerini belirtti. Esad yanlıları, Fransa'nın Şam Büyükelçisi Eric Chevallier'nin muhaliflerin kalesi Hama'ya geçen hafta yaptığı ziyareti protesto ediyor. Öte yandan Reuters, Esad yanlılarının Amerikan elçiliğinin bahçesine girdiğini duyururken, AP ajansı, protestocuların elçiliğe saldırdığını ve elçilikte hasara yol açtığını bildirdi. ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford da geçen hafta Hama'yı ziyaret etmişti.

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