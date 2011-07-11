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Dünya

Esad yanlıları ABD Büyükelçiliği'ni bastı

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın destekçilerinin başkent Şam'daki ABD Büyükelçiliği'ne bir baskın düzenlediği bildirildi.

11 Temmuz 2011 03:00

T24 - Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın destekçilerinin başkent Şam'daki ABD Büyükelçiliği'ne bir baskın düzenlediği bildirildi.Göstericilerin ayrıca Fransa Büyükelçiliği'ne de girmek istedikleri ve arbede çıktığı belirtildi.Reuters ajansı, Şam'daki diplomatlara dayandırdığı haberinde Esad yanlılarının ABD Büyükelçiliği'ne zorla girdiklerini ifade etti. Ajans, konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Reuters, yine diplomatlara dayandırdığı haberinde göstericilerin Fransız Büyükelçiliği binasına da girmek istediklerini ve güvenlik güçleri ile protestocular arasında arbede çıktığını duyurdu.

AP ajansı da göstericilerin elçilik binasına zarar verdiklerini söyledi. Misyonda görev yapan diplomatların binada olup olmadığı ya da rehin alınma gibi bir olayın yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor. 


HAMA ZİYARETİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

ABD Büyükelçisi Robert Ford ve Fransa Büyükelçisi Eric Chevallier, geçtiğimiz hafta içerisinde Suriye'deki protestoların özellikle yoğunlaştığı Hama kentini ziyaret etmişti.   

Bu ziyaret, özellikle Esad yanlılarında büyük tepkiye yol açmıştı. Bugün Esad yanlıları, Hama ziyaretini protesto etmek amacıyla her iki büyükelçilik önünde eylem düzenliyordu. 

AP ajansı, kısa bir süre önce geçtiği haberinde Fransız Büyükelçiliği güvenlik görevlililerinin protestocuları uzaklaştırmak için havaya ateş açtığını bildirdi. Ayrıca, protestocuların ABD Büyükelçiliği'ne yaklaştırılmadığı da ifade edildi.

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