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Dünya

ESAD YANLILARI 10 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ AMMAN (A.A)

19 Temmuz 2011 10:48

-ESAD YANLILARI 10 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ AMMAN (A.A) - 19.07.2011 - Suriye'de dün Devlet Başkanı Beşşar Esad yanlılarının 10 kişiyi öldürdüğü öne sürüldü. Yerel Koordinasyon Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Esad'a bağlı güçler ile rejim yanlılarının Humus kentinde sokaklarda rastgele ateş açması sonucu 10 kişinin öldüğü, onlarca insanın da yaralandığı bildirildi. Suriye'nin orta kesimindeki Humus'ta rejim yanlıları ile muhalifler arasında çıkan çatışmalarda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

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