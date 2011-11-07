Esad ve İran’dan ortak saldırı planı

T24 - Kuveyt’in saygın gazetesi El Siyasah, İran ve Suriye’nin olası bir yabancı müdaheleye karşı ortak harekat planı oluşturduğunu, ilk hedeflerden birinin Türkiye olacağını yazdı.





Kuveyt’in saygın gazetesi El Siyasah, Washington’daki Lübnan lobisine ve Amerikalı ulusal güvenlik kaynaklarına dayanarak verdiği haberde Suriye ve İran’ın bir dış müdahaleye karşı ortak hareket edeceklerini yazdı. Gazetenin kaynaklarına göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın geçtiğimiz günlerde “Ortadoğu’da deprem yaratma” tehdidinin ardından ABD ve NATO’nun Avrupalı üyeleri Suriye’ye olası bir insani müdahale ya da İran’ın nükleer kampanyasına karşı askeri bir girişimde bulunulması durumunda iki ülkenin nasıl cevap vereceğini incelemeye başladı.

Üç noktadan eş zamanlı operasyon



ABD ve Avrupa istihbaratının elde ettiği bilgilere göre ortak bir operasyon odası oluşturan Suriye ve İran, altı cepheden oluşan bir plan hazırladı. Hizbullah, İran yanlısı gruplar ve Hamas’ın askeri kanadını bir araya getiren senaryoya göre iki ülkenin müdahele edilmesi halinde yanıtı şöyle olacak:

1- Türkiye’ye Irak, Suriye ve İran sınırından eşzamanlı saldırılacak. Kürt bölgelerinden içeri girilerek, özellikle askeri üsler ve Amerikan hedeflerine saldırılacak.

2- Kızıl Deniz’de Hamas ve İran Devrim Muhafızları, ABD ve Avrupalı gemilerin geçişini engellemek için Süveyş Kanalı’na saldıracak. Yemenli Huthist ve Somalili Mücahitler de güneyden saldırı başlatacak.

3- Körfez bölgesinde İran Devrim Muhafızları Körfez ve Batılı ülkelerin kullandığı donanma, ticaret ve petrol taşıma rotalarına saldıracak. Hizbullah ve İran yanlısı gruplar da Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Amerikan askeri üslerine saldırı düzenleyecek.

4- Rapora göre İran istihbaratı Afganistan’da NATO güçlerine karşı saldırılar düzenleyen gruplara para ve cephanelik yardımı için özel bütçe ayırdı.

5- Doğu Akdeniz’de Hizbullah’tan Lübnan’daki tüm devlet kurumlarında kontrolü ele geçirmesi istenecek. BM’ye bağlı NATO ülkelerine ait hedeflere saldıracak. Fakat, Hizbullah BM’nin ülkede kalmasını sağlayarak İsrail’e karşı kendine siper edecek.

6- Gazze’de Hamas’ın İsrail’e karşı füze saldırıları artırılacak. İsrail yanıt verdiğinde Esad, bu ülkeden silah almakla suçladığı muhaliflere karşı ordusunu kullanmak için bahane yaratmış olacak.

ABD sınırı içinde saldırı olabilir



Gazete ayrıca Beşar Esad’ın artık sadece Arap Baharı’na karşı değil, ABD ve NATO üyeleri için de bir tehdit olarak görüldüğünü yazdı. Gazetenin kaynaklarına göre Amerikan gizli servisi, İran ve Suriye’nin ABD’nin sınırları içinde saldırı düzenleyebileceğini düşünüyor. İddiaya göre, İran ve Suriye ABD-Meksika sınırı, Meksika Körfezi ve Hugo Chavez’in koruması altında Venezuela’da faaliyetlerini artırmayı planlıyor.

Mart'tan bu yana Suriye'de ölü sayısı 4 bini geçti



Suriye lideri Beşar Esad, 3 Kasım’da Arap Ligi’nin barış anlaşmasını kabul ettiğini, ordunun en geç pazar günü sokaklardan çekileceğini açıklamıştı. Ancak muhalifler Esad’ın yine sözünü tutmadığını söylüyor. Suriye İnsan Hakları Ulusal Organizasyonu’na göre Esad’a bağlı kuvvetler 3 Kasım’da 20, 4 Kasım’da 23, 5 Kasım’da 27 kişiyi öldürdü. Yine aynı örgüte göre, ülkede mart ayında isyanların başlamasından beri beri ölenlerin sayısı 4 bini geçti. Suriye’de dün de sabahın ilk saatleri ile birlikte ordu göstericilere müdahale etmeye devam etti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Humus kentinde sekiz, Hama’da ve İdlib’de de iki sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

