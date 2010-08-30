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Dünya

ESAD VE HARİRİ SAHURDA BİRARAYA GELDİ ŞAM(A.A.)

30 Ağustos 2010 18:35

-ESAD VE HARİRİ SAHURDA BİRARAYA GELDİ ŞAM(A.A.) - 30.08.2010 - Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile biraraya geldi.  Dün gece geç saatlerde Şam'a gelen Hariri ile Esad'ın, görüşmelerine sahurda da devam ettikleri kaydedildi. Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Esad ve Hariri, Suriye-Lübnan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeleri de gözden geçirdi. Görüşmede Esad, Suudi Arabistan Kralı Abdullah ve Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman'ın katılımıyla Lübnan'da gerçekleştirilen 3'lü zirvenin olumlu yansımaları değerlendirildi. Hariri, "bu zirvenin, Suriye ve Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın ulusal birliğinin korunmasına verdikleri desteği kanıtladığını" kaydetti. Esad, "Lübnanlı grupların diyalog yöntemi ile sorunları çözmesi gerektiğini" vurgulayarak, "bölgesel tehdit ve meydan okumalara karşı direnişin desteklenmesinin Lübnan'ı güçlü kılacağını" ifade etti. Görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmeyen haberde, sahur yemeğinin ardından Hariri'nin Şam'dan ayrıldığı belirtildi.

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