Esad ve Hamaney, Tahran'da bir araya geldi

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Hamaney, bölge konuları ve Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, "İki ülke arasındaki ilişkilerin eskisinden daha fazla iyileştirilmesi için çaba sarf edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Esad’ın Hamaney'e yaptığı ziyaret esnasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Esad, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle görüşmesinin ardından ülkeden ayrıldı.