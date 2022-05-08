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Dünya

Esad ve Hamaney, Tahran'da bir araya geldi

"İki ülke arasındaki ilişkilerin eskisinden daha fazla iyileştirilmesi için çaba sarf edilmeli"

08 Mayıs 2022 17:07

İran lideri Ali Hamaney, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Tahran’da bir araya geldi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Hamaney, bölge konuları ve Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, "İki ülke arasındaki ilişkilerin eskisinden daha fazla iyileştirilmesi için çaba sarf edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Esad’ın Hamaney'e yaptığı ziyaret esnasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Esad, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle görüşmesinin ardından ülkeden ayrıldı.

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