T24 LogoT24 Logo
Dünya

Esad uyardı: "İran'a saldırı küresel felakete yol açar

Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, İran'a yönelik herhangi bir saldırının "küresel felakete yol açacağı" uyarısında bulundu

03 Eylül 2008 03:00

Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, İran'a yönelik herhangi bir saldırının "küresel felakete yol açacağı" uyarısında bulundu.

 

Esad, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Dünya'da hiç kimse barışçı olmayan herhangi bir hareketin sonuçlarını taşıyamaz. Çünkü böyle bir hareket çözüm değil bir felaket olur" dedi.

 

Esad'ın Sarkozy ile görüşmesinde ise Batı ile İran arasındaki nükleer anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm bulunmasına yardım etme sözü verdiği belirtildi. Sarkozy, Esad'dan, Tahran ile olan iyi ilişkilerini, İran'ı nükleer programı konusunda batılı büyük güçlerle işbirliği yapmaya çağırmak için kullanmaya çağırmıştı

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24