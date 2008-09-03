Esad uyardı: "İran'a saldırı küresel felakete yol açar

Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, İran'a yönelik herhangi bir saldırının "küresel felakete yol açacağı" uyarısında bulundu.

Esad, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, "Dünya'da hiç kimse barışçı olmayan herhangi bir hareketin sonuçlarını taşıyamaz. Çünkü böyle bir hareket çözüm değil bir felaket olur" dedi.

Esad'ın Sarkozy ile görüşmesinde ise Batı ile İran arasındaki nükleer anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm bulunmasına yardım etme sözü verdiği belirtildi. Sarkozy, Esad'dan, Tahran ile olan iyi ilişkilerini, İran'ı nükleer programı konusunda batılı büyük güçlerle işbirliği yapmaya çağırmak için kullanmaya çağırmıştı