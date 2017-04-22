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Dünya

Esad: Ürdün Suriye’ye asker gönderebilir

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Ürdün’ün, ABD planı doğrultusunda Suriye’nin güneyine asker göndermeyi planladığını ifade etti

22 Nisan 2017 01:27

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Ürdün’ün, ABD’nin onayıyla, Suriye’nin güneyine asker göndermeyi planladığına dair ellerinde bilgi olduğunu söyledi.

Sputnik’e açıklamasında, Ürdün’ün Suriye’ye asker gönderme planlarıyla ilgili bilgiyi sadece medyadan değil çeşitli kaynaklardan edindiklerini söyleyen Esad, “Ürdün zaten Suriye’deki savaşın en başından beri ABD’nin planları içindeydi. Bunu beğeniyor veya beğenmiyor olabilirler ama her halükarda ABD’nin emirlerine uymak zorundalar. Ürdün bağımsız bir ülke değil. ABD ne isterse onu yapıyorlar. Yani ABD, Ürdün’ün kuzeyini Suriye’ye karşı kullanmak isterse kullanır. Yani bu Ürdün meselesi değil. Ürdün’ü bir devlet olarak değil, ABD’nin yararlandığı bir arazi olarak konuşuyoruz. Planları, oyuncuları ve Suriye konusunda Ürdün’ün girişimlerini destekleyenleri ABD belirliyor. Savaşın ilk gününden itibaren Ürdün ve elbette Türkiye’den Suriye’ye sayısız terörist giriş yaptı” dedi.

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