Esad: Türkler Osmanlı hayali kuruyor

T24 - Suriye lideri Beşar Esad, Şam’a karşı baskıyı artıran Ankara’ya “Türkiye’de Osmanlı’yı yeniden canlandırmak isteyenler var ama bu imkansız” dedi.



Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “Türkiye’de bazılarının Osmanlı İmparatorluğu’na dönmenin hayalini kurduğunu” söyledi. Arapça yayın yapan Arab Press’e konuşan Esad, “Türkiye’de bazıları hala Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden kurma rüyasında... Türk liderler bu rüyanın imkansız olduğunu biliyorlar ve bu yüzdan dini ajandası olan partileri sömürerek Arap dünyasındaki etkilerini artırmak istiyorlar” dedi. Suriye Devlet Başkanı kendisini destekleyenlere herhangi bir Türk sembolüne zarar vermemeleri çağrısında bulunarak, “Sizden Türk bayraklarını yakmamanızı istiyorum. Türk halkı gururlu bir millettir” diye konuştu. Açıklamalarında diğer Arap ülkelerine de mesaj gönderen Esad, “Suriye komplolara daha fazla tahammül etmeyecek” vurgusunda bulundu.

Koridor Hatay’dan açılabilir



Diğer yandan İngiliz haber ajansı Reuters, Fransa’nın Suriye’de sivillere insani yardım götürmek amacıyla önerdiği insanı koridor için en uygun başlangıç noktasının Hatay sınırı olduğunu yazdı. Haftaiçinde Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, Suriye’ye sivilleri korumak amacıyla insani koridor açılması önerisinde bulunmuştu. Reuters, üzerinde çalışılmaya devam edilen planın ana aktörlerinden birinin de Tük hükümeti olacağını vurgulayarak “Türkler birçok senaryo bulunduğunu söylüyorlar” diye yazdı.

‘Olasılıkları inceliyoruz’



Adı açıklanmayan bir Türk yetkili, ajansa yaptığı açıklamada, “Fransızlarla, eğer durum kontrolden çıkarsa, daha kötüleşirse ne yapılır diye birçok ihtimal üzerinde konuştuk. Elbette bazı planlarımız var fakat henüz o noktaya gelinmedi. Ne yapılacağı Suriye’de şiddetin kontrolden çıkmasına, bir darbe olmasına ya da kontrolden çıkan bir iç savaşa dönüşmesine bağlı. Senaryoyu değiştirecek birçok olasılık var” dedi.



Reuters Hatay sınırının Suriye’de Sunni ve Kürt nüfusun yoğunlukta yaşadığı Halep kentine açıldığını ve buradan da insani durumun en kötü olduğu Hama, Rastan ve Humus gibi şehirlere ulaşımın kolay olacağını vurguladı.

1 Türk’e ‘ajan’ gözaltısı



Bu arada hacda kasap olarak görev yapan Cengiz Kıdık, dönüş yolculuğu sırasında Suriye’de fotoğraflar çekince ajan suçlamasıyla gözaltına alındı. Mukaddes Kıdık, 7 gündür gözaltında tutulan eşiyle dün görüştüğünü, eşinin dün serbest kaldığını Türkiye’ye döneceğini söyledi.