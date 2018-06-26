Esad: Türkiye'yi Suriye'ye ABD gönderdi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya'da yayın yapan NTV televizyonuna röportaj verdi. Esad, Türkiye'yi, Suriye'ye gönderenin ABD olduğunu ifade etti.

Esad Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ı 'uydu devletler' olarak tanımlarken bu devletlerin Suriye'de yönetimi 'beklenmedik bir devrim' süsü vererek değiştirmeye çalıştığını belirtti. Esad ayrıca, 'Türkiye'yi, Suriye'ye gönderenin ABD olduğunu' ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya'da yayın yapan NTV televizyonuna röportaj veren Esad, ülkesindeki krizin ABD, Fransa ve İngiltere'de planlandığını belirterek, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın 'beklenmedik bir devrim' için finansal destek sağladığını iddia etti.

Beşar Esad, ABD ve Türkiye arasındaki uzlaşının sonucu olarak Suriye'nin kuzeyinde yapılan askeri harekat hakkındaki soruya, "İki yol seçtik. Birincisi ve en önemlisi ateşkes ve bunu başardık. Bu yolla birçok bölgeyi normal yaşama geri döndürdük. İkinci yol ise, teslim olmayan ve ateşkese uymayan teröristlere saldırı düzenlemek. Onlarla mücadele edeceğiz ve kontrolü güç kullanarak ele geçireceğiz. Elbette bu bizim için en iyi seçenek değil ancak ülkede kontrolü sağlamanın tek yöntemi" yanıtını verdi.

''ABD, Türkiye dahil her şeyi kontrol ediyor''

Muhabirinin "Ancak Suriye'yi kendi aralarında bölüşüyorlar gibi görünüyor. Demek istediğim, ABD'liler ve Türkler Suriye'nin kuzeyini kontrol ettikleri bir bölge olarak görüyor" sözleri üzerine Esad, açıklamasına şöyle devam etti:

"İnanmayın. ABD, Türkiye dahil her şeyi kontrol ediyor. Türkiye'yi ABD yönlendiriyor. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan 5 yıl önce Suriye'yi işgal etmek istediğinde, ABD, Türkiye'yi engelledi. Neden? Çünkü o sırada teröristler galip durumdaydı, giderek daha fazla noktayı ele geçiriyordu. Erdoğan'a neden ihtiyaçları olacaktır ki? Ancak teröristler geri çekilmeye başladığında, Erdoğan'a 'Artık müdahale edebilirsin çünkü işler Suriye, Rusya, İran ve teröristlerle savaşan diğer grupların lehine ilerliyor' dedi. Bu nedenle yeniden kaos yaratmak için müdahale etmenin daha iyi olacağını söylediler. Bu bölgelerin tamamı, bir başkasının değil, sadece ABD'nin kontrolünde."