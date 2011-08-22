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Esad: Türkiye'yi dinleriz ama son kararı biz veririz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 'dost ve kardeş ülkelerin nasihatlerini dinler ama kararlarımızı...

22 Ağustos 2011 03:00

T24 - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "dost ve kardeş ülkelerin nasihatlerini dinler ama kararlarımızı kendimiz veririz" dedi.



Suriye Devlet Televizyonu'nda katıldığı programdaki konuşmasında nasihat ve dersleri kabul edebileceklerini ancak kararlarını kendilerinin vereceklerini ifade eden Esad, Türkiye'den gelen açıklamalarla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Dost ve kardeş olarak gördüğümüz devletlerin nasihatlerini memnuniyetle kabul ederiz. Ancak karar verme sürecinde biz kendi kararlarımızı kendimiz veririz. Yakın olsun, uzak olsun kimsenin Suriye'nin vereceği kararlara müdahale etmesine izin vermeyiz."

Esad sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz birçok ülkenin yetkilileriyle görüşüyoruz. Toplumsal olarak bize benzeyen devletlerle özellikle de bize yakın olan devletlerle görüş alışverişinde bulunuyoruz. Eğer bir konuda deneyimleri varsa nasihatlerini dinleriz. Bu normal bir durum.''

Devlet Başkanı Esad, Suriye'de meydana gelen gelişmelerle ilgili olarak Türkiye'den gelen açıklamalara ilişkin ise "Türkiye'deki yetkililerinin yaptığı açıklamaların niyetini tam olarak bilemeyiz. Bize önem vermelerinden kaynaklanıyor olabilir. Eğer önem veriyorlarsa biz bu tutumlarını takdir ederiz. Bunun yanı sıra Suriye'de olacak herhangi bir durumun Türkiye'yi olumsuz yönde etkilemesinden endişe ediyor olabilirler. Bu endişe de normaldir. Bir diğer ihtimal de bir mürşit veyahut meseleyi kendi hesabı için rol üstlenmek olabilir. Bu durumu Türkiye'nin de aralarında bulunduğu hiçbir ülkeden kesinlikle kabul etmiyoruz. Tabii biz Türkiye'nin niyetini bilmiyoruz. Türkiye'de her niyetin kendine göre üslubu olduğunu bilir"   şeklinde konuştu.


'Sözünüzün hiçbir kıymeti yok'

ABD Başkanı Barack Obama'nın kendisi için "git" yönündeki açıklamalarıyla ilgili Esad, "Kimileri bana bazen cevap veriyorsunuz, bazende cevap vermiyorsunuz diyorlar. Biz her durumu kendi çerçevesinde değerlendiririz. Eğer dost ve kardeş bir ülkeyse tutumumuzu ortaya koymak için cevap veririz. Ancak dost olmayan ülkeler konusuna gelecek olursak, onlara eğer siyasetinizle bizden uzaklaşmak istiyorsanız biz daha fazla uzaklaşmaya hazırız diyoruz" dedi.

Esad, "ABD'ye cevap vermememiz şu anlama geliyor. Sizin bu açıklamalarınızın hiçbir değeri yok. Ben burada Suriye'nin resmi televizyonundan konuşuyorum. Eğer biz bu sözü değerlendirecek olursak. Bu söz bir saygınlığı olan bir lidere söylenmez. Bu lideri ne ABD ne de batı getirdi. Onu Suriye halkı başa getirdi. Bu söz direnişle birlikte olan halka söylenmez. Direnişe destek vermek bu halkın kendi değeri, devletinin değil. Fark burada, halkın kendisi bu direniş ve değerlere destek veriyor. Bu söz ABD'de yapılan bir lidere söylenir. Bu söz zelil ve dışarıdan emir almayı kabul eden bir halka söylenir" şeklinde sözlerini sürdürerek, Obama'nın açıklamalarına tepki gösterdi.


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