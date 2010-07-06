Esad: Türkiye İsrail ile arasını düzeltmeli

T24- Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Eğer Türkiye ile İsrail arasındaki ilişki yenilenmezse, Türkiye için bölgesel anlaşmalarda rol almak çok zor olacak" dedi.



İspanya'da konuşan Esad İsrail-Türkiye gerginliğinin bölgeye zarar verdiğini de söyledi.



Suriye Devlet Başkanı, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bozuk olmasının Ortadoğu'yu olumsuzu etkilediğini söyledi.



Beşar Esad, bölgedeki gerginliğin nedeni olarak da, İsrail'i Mavi Marmara baskınındaki gibi tavırları nedeniyle suçladı.



Suriye ile İsrail arasındaki barış görüşmelerine de değinen Suriye Devlet Başkanı, Filistinliler ile yürütülen görüşmeler ilerlemediği takdirde İsrail'le görüşmelerinin mümkün olmadığını belirtti.