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Dünya

Esad: Türkiye ile tarih değiştirdik ŞAM (A.A)

07 Ocak 2012 17:50

-Esad: Türkiye ile tarih değiştirdik ŞAM (A.A) - 07.01.2012 - Suriye'de temaslarını sürdüren Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, bugün Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren ve devlet başkanlığı sarayında gerçekleşen görüşmede, Esad'ın, Türkiye'den beklentilerinin büyük olduğunu, Türkiye'nin büyük bir devlet, halkının ise vefakar bir millet olduğunu vurguladığı belirtildi. "Biz kardeşiz ve aynı evde yaşıyoruz, bir odada yangın çıktığında diğer odalar da zarar görür" diyen Esad, halkların arasında problem olmadığını belirterek şunları söyledi: "Sayın Sezer'in babamın cenazesine katılmasından sonra ilişkiler hususunda hızlı bir gelişme oldu ve Türkiye ile 10 yıl içerisinde tarih değiştirdik. Türkiye'yi birkaç kere ziyaret ettim ve orada Türk halkının sempatisini gördüm." Bu krizden çıkılacağını ve bu konuda çok umutlu olduğunu dile getiren Esad, heyete, "Sizden güzel bir Suriye fotoğrafı istemiyoruz. Olumlu veya olumsuz ne gördüyseniz Türkiye'de onu anlatmanızı isteriz. İki ülkenin de bu süreci zarar görmeden atlatmasını diliyoruz. Her ne kadar sorunları varmış gibi görünse de iki ülkenin kurumları ve halkları arasında ilişkiler çok iyi" dedi. Reformların sürdüğünü ve muhalefetin oluşması için destek verdiğini aktaran Esad, ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ve Şubat ayına kadar yeni bir anayasanın çıkacağını kaydetti. Esad, bir evden başka bir eve taşınmanın bile çok zaman aldığını belirterek bu süre içerisinde önemli reformlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Esad, yaptıkları değişikliklerde Türkiye'deki kanunlardan istifade ettiklerini de belirtti. Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak ise görüşmede, Suriye'de bir muhalefet olmasının gerekliliğini vurgulayarak, "Dış müdahalelerden üzüntü duyuyoruz. İslam ülkelerinde kardeşler ne yazık ki birbirlerini katlediyorlar. Akan kan Müslüman kanı. Her iki tarafın kullandığı silahlar emperyalistlerin silahları. Sadece emperyalistlerin kasası doluyor" dedi. Kamalak, görüşme sonrasında gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Türkiye'den görünen Suriye fotoğrafı ile burada gördükleri arasında büyük farklar olduğunu ve konuyla ilgili olarak hükümeti bilgilendirmek istediklerini söyledi.

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