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Dünya

Esad Türk bayrağı yakılmamasını istedi ŞAM (A.A)

27 Kasım 2011 18:01

-Esad Türk bayrağı yakılmamasını istedi ŞAM (A.A) - 27.11.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, "Rica ediyorum Türk bayrağını yakmayın, çünkü Türk halkı ona çok değer veriyor" dedi. Bir mülakatında Türkiye ile ilgili soruları cevaplayan Beşşar Esad, Türkiye'de bazılarının Osmanlı İmparatorluğu hayalini kurduğunu, ancak bunun imkansız olduğunu söyledi. Esad, ülkesinde yaşanan bazı olaylara dikkati çekerek, Türk bayrağının yakılmaması gerektiğini, Türk halkının bayrağa çok önem verdiğini kaydetti. Beşşar Esad, ülkedeki silahlı grupların üçe ayrıldığını, bunların, Müslüman Kardeşler, selefi-tekfiri gruplar ve idam veya müebbet cezasına çarptırılmış suçlular olduğunu belirtti. Suriye'deki ordudan ayrılmalar konusunda da ordudan onlarca kişinin firar ettiğinin ve bütün ordularda bunun gibi olayların olduğunun altını çizdi. Öte yandan, Suriyeli eylemciler, bugün güvenlik güçlerinin operasyonlarında çoğunluğu Humus kentinde olmak üzere, Dera ve Deyr Ez Zor kentlerinde toplam 16 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını duyurdu.

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