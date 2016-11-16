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Dünya
Deutsche Welle

Esad Trump'ın 'doğal müttefiki' olmak istiyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad terörle mücadelede yeni Amerikan yönetimiyle işbirliği yapabileceklerini açıkladı.

16 Kasım 2016 12:47

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad terörizm ile mücadelede ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump ile işbirliği yapabileceklerini söyledi. Portekiz televizyonu RTP'ye mülakat veren Esad işbirliği için Trump'ın Amerikan yönetimindeki karşı görüşü destekleyenleri ikna etmesinin şart olduğunu belirtti. Donald Trump seçim kampanyası sırasında ABD'nin Suriye politikasını bundan böyle tek başına Esad rejimi ile mücadeleye yönlendirmek niyetinde olmadığını açıklamıştı.

Beşar Esad ABD Başkanlık seçimini değerlendirdiği ilk açıklamasında, ‘ABD yönetimi sadece Başkandan oluşmadığı için büyük beklenti içinde olmadıklarını' belirtti. Suriye Devlet Başkanı Donald Trump'ın terör milisi IŞİD ile kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini söylediğini hatırlattıktan sonra, "Bakalım sözünde durabilecek mi?”, dedi. Beşar Esad ‘teröristlerle mücadele ettiği takdirde Suriye, Rusya İran ve birçok devletin Trump'un doğal müttefiki olabileceğini' sözlerine ekledi.

Görev süresi dolmak üzere olan Başkan Barack Obama Esad rejimine karşı çıkıyordu. Donald Trump da bir televizyon programında Esad'ı beğenmediğini belirtmiş ancak daha sonra "Ama Esad, Rusya ve İran IŞİD'lileri öldürüyor”, demişti. Trump aynı zamanda, ‘milyonlarca doları sokağa attığı' gerekçesiyle ABD'nin muhalifleri desteklemesine karşı olduğunu dilde getirmişti. Donald Trump Esad'ın güçlü müttefiki Rusya ile olan ilişkileri düzeltmek istediğini de söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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