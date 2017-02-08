Esad: Trump'ın açıklamaları umut verici

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na seçilmesini "umut verici" olarak değerlendirdi. Esad'a göre, Trump'ın, "IŞİD'le mücadeleye öncelik vereceği" açıklaması Ortadoğu ve bütün dünya için olumlu bir adım.

Esad, Avrupa Birliği ve NATO'yu ise, Suriye'deki terör gruplarına destek olmakla suçladı.

Bir süredir sağlık durumuna ilişkin çeşitli söylentiler ortaya atılan Suriye Devlet Başkanı Esad, Belçika'da yayın yapan Flaman Televizyonu'na (VRT) bir röportaj verdi.

Flaman Çıkarı Partisi lideri Filip Dewinter'in Suriye ziyaretini izleyen Flaman Televizyonu ekibi, Esad ile Pazartesi günü Şam'da görüştü.

Esad, Trump'ın ABD Başkanlığı'na seçilmesinden sonraki süreci umut verici olarak değerlendirdi.

Trump'ın seçim kampanyası ve sonrasında IŞİD'le mücadeleye öncelik vereceğini vurguladığını söyleyen Suriye Devlet Başkanı, "Biz bunu altı yıldır söylüyoruz" dedi.

Trump'ın açıklamalarının umut verici olduğunu vurgulayan Esad'a göre, büyük olasılıkla Rusya ve ABD arasında ortak bir çalışma olacak.

Şu an ABD yönetiminden somut adımlar beklemek için erken olduğuna işaret eden Esad, Rusya - ABD işbirliğinin hem Ortadoğu hem de dünya için olumlu bir adım olacağını söyledi.

Esad, AB ve NATO'nun ülkesindeki terörist grupları desteklediğini belirterek, bu iki oluşumun Suriye'nin yeniden inşaasında rol üstlenemeyeceğini dile getirdi ve "Suriye'yi hem yıkıp hem de yeniden inşaasında görev alamazsınız" dedi.

Beşar Esad AB'nin, "insancıl" ve " ılımlılar" diye destek verdiği rejim muhalifi grupların en başından bu yana aşırı görüşlere sahip olduğunu savundu.

Esad'a göre, AB ve NATO'nın muhaliflere yönelik desteği IŞİD ve El - Nusra Cephesi'ne gitti.

Çok uluslu gücün IŞİD'e yönelik hava operasyonlarını da eleştiren Beşar Esad, "göstermelik" dediği operasyonun IŞİD'i daha da büyüttüğünü öne sürdü.

Esad, kendilerinden izin alınmadan gerçekleştirilen çok uluslu operasyonu yasa dışı ve Suriye'nin egemenliğini ihlal eden bir girişim olarak değerlendirdi.

Suriye Devlet Başkanı, insan hakları ihlali ve savaş suçu ithamlarını da redderek, terörist gruplara karşı meşru bir harekat yürüttüklerini savundu.

Flaman bölgesinin Belçika'dan ayrılmasını savunan aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi lideri Dewinter ile de görüşen Esad, Belçika be diğer Batılı ülkeleri, Suriye'de yaşananlar konusunda "kör olmakla" suçladı.

Belçika Başbakanı Charles Michel, Esad'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Sayın Esad'dan insan hakları dersi almaya ihtiyacımız yok" dedi.

Dışişleri Bakanı Didier Reynders de, Esad ve rejiminin Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk ve insan haklarına saygısı bulunmadığını savundu.

Belçikalı bakan, ülkesine ait F - 16 uçaklarının da katıldığı IŞİD'e yönelik operasyonu, sivil kayıpların önlenmesi konusunda verimli olarak değerlendirdi.