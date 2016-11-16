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BBC Türkçe

Esad: Trump teröre karşı savaşacaksa doğal müttefikimiz olur

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Eğer Trump teröre karşı savaşacaksa doğal müttefikimiz olur. Ama sözlerini tutup tutamayacağını bilmiyoruz" dedi.

16 Kasım 2016 04:17

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Eğer Trump teröre karşı savaşacaksa doğal müttefikimiz olur" dedi.

Portekiz'in RTP kanalının sorularını yanıtlayan Esad, "Henüz Trump'ın ne yapacağına dair bir şey söyleyemeyiz. Ama eğer teröristlerle savaşacaksa tabii ki müttefikimiz olur. Rusya, İran ve diğer pek çok ülke gibi doğal müttefikimiz olur" ifadelerini kullandı.

Kanalın sorularını İngilizce yanıtlayan Esad, Trump'ın Suriye'ye yönelik açıklamalarına dair "Söyledikleri umut verici ama bunları gerçekleştirebilir mi? Ülkenin yönetimindeki karşıt güçlerle, ana akım medyada ona karşı çıkanlarla nasıl başa çıkacak? Bu yüzden sözlerini tutup tutamayacağını bilmiyoruz. Bu yüzden Trump'ı yargılarken çok dikkatli davranıyoruz" dedi.

Esad ABD'yi "Onlar kendini dünyanın polisi ve yargıcı sanıyor. Ama değiller" sözleriyle eleştirdi.

Donald Trump, geçen hafta Wall Street Journal'a verdiği söyleşide "Suriye'ye dair pek çok kişiden farklı düşünüyorum. ABD Esad'a saldırırsa Suriye rejimiyle savaşa girmiş olur" demişti.

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