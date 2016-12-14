Esad: Trump Suriye'nin müttefiki olabilir

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Rus televizyonları Russia Today ve Rossiya 24'e açıklamalarda bulundu. Beşar Esad Batılı ülkeleri sert bir dille eleştirdi. Esad, Batılı ülkelerin teröristleri kurtarma derdinde olduğunu savundu.

Suriye Devlet Başkanı Halep'te bundan sonra da rejim karşıtlarının üzerine sert bir biçimde gidileceğini söyleyerek, "Ateşkes söz konusu olamaz" dedi. Esad sadece teslim olan ya da çatışma alanını terk edenlere daha ılımlı davranılabileceğini belirtti.

Suriye ordusu 17 Ekim'de Halep'in doğusunun muhaliflerden alınması için operasyonlara başlamış, kenti muhaliflerden almış, ardından Halep'teki sivillerin tahliye edilmesi için sağlanan ateşkes bozulmuştu.

"Ilımlı muhalefet aşırı radikal"

Beşar Esad söyleşide ABD'nin müstakbel Başkanı Donald Trump'ın, Şam yönetiminin müttefiki olabileceğini belirtti. Beşar Esad, "Donald Trump gerçekten de terörizmle mücadele edebilirse, bizim müttefikimiz olabilir" diye konuştu. Ancak ABD'nin şu an 'ılımlı muhalefet' diye nitelendirdiği Suriyeli grupların terörist ya da aşırı radikal olduğunu belirtti.

Tercüman aracılığıyla yapılan söyleşide Suriye Devlet Başkanı, Trump'ın seçim kampanyaları sırasında şiddet eğilimli İslamcılara yönelik sert açıklamaları ile başka ülkelerin içişlerine karışmayacağı yönündeki sözlerine işaret etti. Beşar Esad Donald Trump'ın seçim kampanyaları sırasında söylediği bu sözleri göreve başladığında tutup tutamayacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Çatışmaların "ülkenin tamamı teröristlerden temizlenene kadar devam edeceğini" söyleyen Esad örnek olarak antik kent Palmira'yı verdi. Suriye'nin, müttefikleri Rusya ve İran'la yeni planlarını açıklayacağını söyleyen Esad, önceliklerinin Halep'in güvenli hale getirilmesi olduğunu ifade etti.

Beşar Esad savaş sonrası Suriyesi'nde Rusya ve İran'ın yanı sıra Çin'i de partner olarak gördüğünü vurguladı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP/dpa, HT/GA