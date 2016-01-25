Esad: Teröristlerle müzakere masasına oturmayacağız

Suriye hükümetinin Cenevre’deki müzakerelerde silahlı grupların temsilcilerinin yer alması durumunda görüşmelere katılmayacağı bildirildi. Lübnan’da yayımlanan ed-Diyar gazetesi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın Suriye hükümet temsilcilerinin "teröristlerle" müzakere masasına oturmayacağını vurguladığını belirtti.

Yakın Doğu Haber'in haberine göre, BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan De Mistura’nın, Esad'ın "Teröristlerle müzakere masasına oturmayacağız" şeklindeki sözünü ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’ye ilettiği ifade edildi. Steffan De Mistura, Suriye hükümetinin Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde belirlenen heyette İslam Ordusu adlı silahlı grubun liderlerinden Muhammed Alluş’un yer almasına itiraz ettiğini söyledi.

25 Ocak’ta Cenevre’de yapılması planlanan görüşmelerin ikinci bir açıklamaya kadar ertelendiğini belirten Diyar gazetesi, Kerry’nin görüşmelerin ne zaman yapılacağı ile ilgili olarak birkaç gün içerisinde açıklama yapılacağını söylediğini bildirdi.

BM’nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriye hükümetiyle, Esad karşıtı örgütler arasında Cenevre’de yapılacak müzakereler, heyetin belirlenememesi sebebiyle erteleniyor.

Suriye "terörist" olarak nitelediği silahlı grupların temsilcilerinin müzakerelerde yer almasına karşı çıkarken, Türkiye de PYD’nin müzakerelere katılmasına karşı çıkıyor.