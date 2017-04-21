Suriye'de 6. yılına giren iç savaşta kimyasal silah tartışması İdlib'teki saldırıyla yeniden gündeme gelirken Devlet Başkanı Beşar Esad, 'muhaliflerin ellerindeki kimyasal silahları Türkiye'den aldığını' iddia etti. Esad, "Teröristlerin, kimyasal silahlarını Türkiye'den aldığına yüzde 100 eminim" şeklinde konuştu.

Esad, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin yakalandığına dair iddialara da cevap verdi. Esad, Bağdadi'nin yakalandığına dair basında çıkan iddiaları yalanladı.

Esad, Fırat Kalkanı Harekâtı'nı da 'işgal' olarak niteleyerek, ‘terör faaliyetlerinden farkı olmadığını’ savundu. Şam’ın veya BM’nin onayı alınmadığı için Türkiye’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyleyen Esad, "Türk işgalinden veya Amerikan askerlerinden -ki bu da işgaldir- veya sahadaki teröristlerden söz ettiğinizde, bunlar arasında bir fark yoktur" ifadesini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Esad, "Hayır, bu doğru değil. Sınır şu anda IŞİD'in kontrolü altında. Sınır, Suriye, Rusya, ABD veya bir Batı ülkesi tarafından değil, sadece IŞİD tarafından kontrol ediliyor. Bu nedenle Bağdadi o bölgede tamamen güvende" dedi.

Bağdadi yakalandı iddiası

Daha önce basına yansıyan haberlerde, Bağdadi'nin Suriye'de Irak sınırına yakın bir noktada yakalandığı öne sürülmüştü. Ancak haberler teyit edilememişti.

Öte yandan Esad, Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup göndererek İdlib'in Han Şeyhun kasabasındaki kimyasal saldırının soruşturulması amacıyla bölgeye heyet göndermesini talep ettiklerini belirtti. Esad, mektuba henüz bir yanıt alamadıklarını savundu.

"ABD ve Batı'lı ülkeler engelliyor"

BM'nin şu ana dek bölgeye heyet göndermediğini çünkü 'ABD ve Batılı ülkelerin buna engel olduğunu' kaydeden Esad, "Uzmanlar, Han Şeyhun'a gelmeleri halinde kimyasal saldırıyla ilgili tüm iddiaların yalan olduğunu anlayacaklar" dedi.

Teröristlerin birkaç yıl önce Halep'te Suriye ordusuna düzenlediği ilk saldırıdan sonra Şam, BM'ye başvurdu ve teröristlerin gaz kullandığının kanıtlanması için uzman gönderilmesini talep etti" diye devam eden Esad, başvurunun ardından benzer birkaç olayın daha yaşandığını ancak BM'nin her şeye rağmen heyet göndermediğini anımsattı.

Diğer taraftan Suriye'deki ilgili bölgelere heyet gönderilmesi için sadece Rusya ve birkaç ülkenin temaslarda bulunduğunu aktaran Suriye Devlet Başkanı, şu ana dek bu konuda olumlu haberler alamadıklarının altını çizdi.

"Han Şeyhun'da kimyasal saldırı düzenlenmedi"

Han Şeyhun'da kimyasal saldırı olmadığını, bunun provokasyon olduğunu savunan Esad, kimyasal saldırı iddialarının ABD tarafından Şayrat Üssü'ne saldırı düzenlemek için bir bahane olduğunu kaydetti.

Suriye hükümetinin Han Şeyhun'da cihatçılara ait depolarda kimyasal maddelerin bulunduğu yönünde bilgiye sahip olmadığını belirten Esad, "Bu bölge el Nusra'nın, yani gerçekte El-Kaide'nin kontrolünde. Dünyanın elde ettiği tek bilgi, bu örgütün, Nusra'nın Youtube, genel olarak internet ve Batı medyasının aracılığıyla yayınladığı bilgi. Bu yüzden, bu haberler temelinde değerlendirme yapamayız" dedi.

Esad, sözlerine devam etti: "Öncelikle Han Şeyhun'da saat 11.30'da vurduğumuz hedeflerin kimyasal madde depoları olup olmadığını bilmiyoruz. Onlar, saldırının sabah saat 6.30'da gerçekleştiğini iddia ediyor. Bu saatlerde hiçbir saldırı gerçekleştirmedik. Bu yüzden bunun yalancı bir provokasyon olduğuna inanıyoruz, hiçbir saldırı olmadı."

Han Şeyhun görüntülerinin, Beyaz Miğferler'in 2 yıldır yayınladığı görüntülerle aynı olduğunu kaydeden Esad, "Rus hava saldırısında çocukların öldüğünü gösteren fotoğrafların daha sonra sahte olduğu ortaya çıktı. Bir çocuğu alıp üzerini sahte kan ve çamurla kirletip fotoğrafını çektiler. Diğer görüntüler de buna benzer" diye konuştu.

Şayrat Üssü'ne saldırının önceden planlandığını savunan Suriye lideri, "Onlar bizi dinlemek istemedi, araştırmak istemedi, sadece saldırmak istedi. Han Şeyhun bir provokasyondu, çünkü gaz sızıntısı veya saldırı olsaydı ve iddia ettikleri gibi 60 kişi ölseydi, kent nasıl olur da eskisi gibi yaşamına devam ediyor? Halkı tahliye etmediler. Şehri tek bir kişi bile terk etmedi, hayat olağan seyrini sürdürdü, oysa onların iddiasına göre kitle imha silahı kullanıldı."

"Şayrat Hava Üssü'nde kimyasal silah yoktur"

ABD'nin Şayrat Hava Üssü'nde kimyasal silah olduğunu iddia ettiğini hatırlatan Esad, "Tüm depoları vurdular ama gaz yayılmadı. Asker ve personelden kimse gazdan zarar görmedi. Bu da Şayrat'tan hiçbir gaz saldırısının düzenlenmediğini gösteriyor. Olay, Şayrat'ı vurmak için bir provokasyondu" dedi.

"Görüntüler iddialarla çelişiyor"

Beyaz Miğferler'in Han Şeyhun'da çektiği görüntülerin sarin gazı kullanıldığı iddialarıyla çeliştiğini söyleyen Suriye lideri, "Görüntülerde, kurtarıcı olduğu iddia edilen kişilerin maske ve eldiven takmadan insanlara yardım ettiği görülüyor, rahat rahat dolaşıyorlar. Bu nasıl olur? Bu, sarin gazının özelliklerine ters. Bu mümkün değil, onların da diğerleri gibi ölmesi gerekiyordu. Gerçi görüntülerde yerde yatan kişilerin ölü olup olmadığını da bilmiyoruz. Bu görüntüleri montajlamak kolay. Bu yüzden özellikle El Kaide'nin görüntüleri temelinde karara vermek doğru değildir" ifadelerini kullandı.