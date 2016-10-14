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Esad: Teröristleri Türkiye'ye sürmek için bölgeyi temizlemeye devam etmek zorundayız

"Fırat Kalkanı operasyonu uluslararası hukuka aykırı bir işgal"

14 Ekim 2016 14:50

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Halep'i muhalif güçlerden almanın 'teröristleri Türkiye'ye geri püskürtecek bir sıçrama tahtası sağlayacağını' söyledi. Esad "Teröristleri geldikleri yer olan Türkiye'ye sürmek ya da öldürmek için bu bölgeyi temizlemeye devam etmek zorundasınız. Başka bir seçenek yok. Halep, bu hamle için çok önemli bir sıçrama tahtası olacak" dedi.

Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan Esad, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Operasyonu ile ilgili olarak ise "Uluslararası hukuka aykırı bir işgal" ifadesini kullandı.

Ülkesindeki iç savaşın artık Rusya ve Batı arasında bir çatışma olduğunu belirten Esad, Rusya'nın, Türkiye'nin Suriye politikasını değiştirmesini umduklarını da vurguladı.

Esad, "Suriye'nin tek ümidi Rusya ve Türkiye arasındaki yakınlaşma" diye konuştu.

Kritik toplantı Cumartesi günü

Cumartesi günü, İsviçre'nin Lozan kentinde Türkiye'nin de katılacağı bir Suriye toplantısı düzenlenecek.

Lozan'daki toplantıya Rusya'nın yanı sıra ABD'nin ve Suudi Arabistan'ın da katılması bekleniyor.

Türkiye ve Rusya'nın ilişkileri normalleştirme yolunda attıkları adımlar, şu ana kadar tarafların Suriye'nin geleceği konusunda bir uzlaşı sağlamasına yeterli olmuş değil.

Beşar Esad karşıtı muhalif grupları destekleyen Türkiye, Suriye'nin siyasi geleceğinde Beşar Esad'ın yeri olamayacağını ifade ediyor.

Suriye ordusuyla birlikte muhaliflere yönelik hava operasyonları düzenleyen Rusya ise Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar verebileceğini söylüyor.

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Beşar EsadSuriyeTürkiyeRusyaFırat Kalkanı operasyonu

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