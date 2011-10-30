Esad: Suriye’ye saldırı Ortadoğu'yu yakar

T24 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Batılı güçleri uyararak "Suriye'ye müdahale ederseniz Ortadoğu’yu yıkacak bir depreme neden olursunuz" dedi.



İngiliz Sunday Telegraph gazetesine konuşan Esad, "Suriye bölgenin fay hattı konumunda. Zeminle oynarsanız depreme neden olursunuz ve Suriye'deki deprem tüm Ortadoğu’nun yanmasına neden olur. Yeni bir Afganistan görmek ister misiniz, onlarca yeni Afganistan görmek ister misiniz?" ifadelerini kullandı.



Esad, "Suriye'deki bir problem tüm bölgede yangına yol açar. Suriye'nin bölünmesi tüm bölgenin bölünmesi anlamına gelir" dedi. Ayaklanmanın ilk günlerinde kendi güçlerinin bazı yanlışlar yaptığını da kabul eden Esad artık sadece ‘teröristlerin’ hedef alındığını söyledi.

20'si asker 50 kişi öldü



Öte yandan Suriye'de dün 20'si Suriye ordusuna mensup asker olmak üzere, 50 kişinin öldüğü bildirildi.



Aktivistler, Suriye güvenlik güçlerinin dünkü operasyonlarında 20 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederken, Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü ise Suriye ordusuna mensup askerlerin ordudan ayrılan askerlerle dün Humus kentinde girdiği çatışmalarda 20 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.



Ölen askerlerin Suriye ordusuna mensup olduğu belirtildi. Suriyeli aktivistler, Humus kentinde şiddetli çatışmaların yaşandığını ve kentin birçok bölgesinde tıbbi malzeme bulunmasının giderek zorlaştığını kaydetti.





