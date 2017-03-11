T24 LogoT24 Logo
Gündem

Esad: Suriye'ye bizim davetimiz olmadan gelen tüm yabancı güçler işgalcidir

"ABD'liler tarih boyunca kara güçleri gönderdikleri hiçbir ülkede başarılı olamadı"

11 Mart 2017 16:38

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye topraklarına davetsiz giren her ülkenin işgalci olduğunu belirterek  "Suriye'ye bizim davetimiz olmadan gelen tüm yabancı güçler işgalcidir" dedi.

Çin televizyonu Phoenix'e konuşan Esad, "Bu güçlerin teröre karşı geçek mücadelede herhangi bir faydaları olacağına inanmıyorum" diyerek "ABD'lilerin tarih boyunca kara güçleri gönderdikleri hiçbir ülkede başarılı olamadıklarını" söyledi.

Hürriyet'in SANA'yı referans verdiği haberine göre, ABD'nin çözüm sağlamada başarısız olduğunu savunan Suriye Devlet Başkanı Esad, "Onların başarılı oldukları şeyler sadece kaos, yıkım ve ölümü tırmandırmak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile doğrudan ya da dolaylı herhangi bir bağlantı kurup kurmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Esad, şu ana dek hiçbir direkt bağlantının olmadığını söyledi.

ETİKETLER

Beşar EsadSuriyeişgalci güçler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24