Esad: Suriye'ye bizim davetimiz olmadan gelen tüm yabancı güçler işgalcidir

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye topraklarına davetsiz giren her ülkenin işgalci olduğunu belirterek "Suriye'ye bizim davetimiz olmadan gelen tüm yabancı güçler işgalcidir" dedi.

Çin televizyonu Phoenix'e konuşan Esad, "Bu güçlerin teröre karşı geçek mücadelede herhangi bir faydaları olacağına inanmıyorum" diyerek "ABD'lilerin tarih boyunca kara güçleri gönderdikleri hiçbir ülkede başarılı olamadıklarını" söyledi.

Hürriyet'in SANA'yı referans verdiği haberine göre, ABD'nin çözüm sağlamada başarısız olduğunu savunan Suriye Devlet Başkanı Esad, "Onların başarılı oldukları şeyler sadece kaos, yıkım ve ölümü tırmandırmak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile doğrudan ya da dolaylı herhangi bir bağlantı kurup kurmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Esad, şu ana dek hiçbir direkt bağlantının olmadığını söyledi.