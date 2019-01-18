Esad: Suriye'nin yeniden inşasında öncelik Rus şirketlerinin olacak

Rusya-Suriye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Dmitriy Sablin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la yapılan görüşmeden sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Devlet Başkanı Esad, Suriye'nin yeniden inşasında önceliğin Rus şirketlerinde olacağını bir kez daha hatırlattı" dedi.

Sputnik'te yer alan haberde Sablin, Suriye Cumhurbaşkanı'nın, "Suriyeliler, terorizme karşı kesin zaferin ekonominin çalışmasıyla mümkün olduğunu anlıyorlar." dediğini aktardı ve "Amacımız, Rus ve Güney Osetya şirketlerini Suriye pazarına sokmaktır, bu hem Rusya hem de Suriye için önemlidir" ifadelerini kullandı.

İlnur Çevik ne demişti?

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik’in geçen yıl katıldığı bir programda, Irak ile Suriye’nin yeniden inşası ve "Türkiye’nin bundan alacağı pay" konuşulmuştu. Çevik, Suriye'de 56 askerin hayatını kaybettğini ancak Suriye’nin yeniden inşa sürecinde Türk müteahhitlerin pastadan daha fazla pay alacaklarını söylemişti.

Çevik'in ifadeleri şöyleydi:

"Türkiye, Suriye ve Irak’ta büyük projeleri alabilir. Türkiye’nin inşaat kalitesi hiçbir yerde yok. Suriye ve Irak Türkiye’nin komşusu, bu çok önemli bir parametredir. Benim aile şirketlerim Irak’ta inşaat yaptı. Süleymaniye Havaalanı’nı biz yaptık. Lojistik olarak bakarsak, onların istediği kaliteli demir, çimento gibi birçok inşaat malzemesi ancak Türkiye’de var. Sadece Erbil değil, Irak’ın kendisi çok önemli. Irak yerle bir oldu, Musul yerle bir oldu. Buralar yeniden imar edilecek. Musul’un imarını Gaziantep mi yapar, yoksa Washington mu? Tabii ki Gaziantep yapacak. Bizim Türkler orada çok güzel işler yaparlar."