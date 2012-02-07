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Dünya

Esad, Suriye'nin istikrarı çabalarında işbirliğine hazır ŞAM (A.A)

07 Şubat 2012 23:38

-Esad, Suriye'nin istikrarı çabalarında işbirliğine hazır ŞAM (A.A) - 07.02.2012 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, ülkesinin istikrarına yönelik tüm çabalarla işbirliğine hazır olduğu bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşen Esad'ın, görüşmede, ''Suriye'deki istikrarı güçlendirmeye yönelik her türlü çabayla işbirliğine gitme konusundaki kararlılığını'' yinelediği ve ''Suriye'nin Arap Birliği planına uyduğunu'' söylediğini belirtti. Esad, ''Suriye'nin, bazı Arap ülkelerinin koyduğu engellere rağmen, Arap gözlemcilerle tam olarak işbirliği yaptığını'' da öne sürdü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Beşşar Esad'ın, ''Suriye'deki şiddeti sona erdirme sözü verdiğini'' söylemişti. Suriye'nin başkenti Şam'da Esad ile ''çok faydalı bir görüşme yaptığını'' da belirten Lavrov, Suriye'nin, Arap Birliği misyonunun genişlemesini istediğini de ifade etmişti.

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