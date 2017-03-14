Esad: Suriye'deki ölümler ve mülteci krizi Avrupa'nın suçu

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesindeki ölümler ve mülteci krizinden büyük oranda, "teröristlere destek veren Avrupa'nın sorumlu olduğunu" söyledi.

Esad, İtalyan Il Fatto Quotidiano gazetesine verdiği röportajda, Suriye krizinde "Amerikalıların yönetimindeki Batı ve Avrupa'nın tek rolünün teröristleri desteklemek olduğunu" belirtti.

Röportaj gazetenin bugünkü baş sayfasında, "Terörizm ve mülteci krizi tamamen siz Avrupalıların suçu" üstbaşlığı ve "Esad: İnsan hakları Suriye için şu anda bir lüks" başlığıyla manşetten yayımlandı.

Esad gazeteye yaptığı açıklamada, "Ruslar, Suriye ordusuyla işbirliği içinde IŞİD'e karşı saldırılar düzenlemeye başladığından beri IŞİD gerilemeye başladı. Öncesinde ise yalnızca 'Amerikan ya da Batı ittifakı' denilen oluşum vardı, görüntüden ibaret bir ittifaktı. O dönemde IŞİD yayılmayı sürdürüyordu. Rusya ise Suriye ordusuyla birlikte teröristlere karşı başarı kazandı. Halep ve Palmira'nın yeniden geri alınması bunun somut kanıtıdır" dedi.

Beşar Esad, İran'ın da "teröristlere karşı, bölgesel ve uluslararası politika alanlarında" kendilerine destek verdiğini söyledi. İsrail'i ise "lojistik katkı ya da Suriye ordusuna saldırılar yoluyla teröristlere doğrudan destek vermekle" suçladı.

Esad, Suriye'de yıllardır süren savaşta 400.000'in üzerinde can kaybı yaşandığı hatırlatılarak "BM sizi sorumlu tutuyor, birçokları da görevi bırakmanızı istiyor. Bunlara ne cevap verirsiniz?" diye sorulması üzerine şunları söyledi:

"Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından BM'de siyasi denge kalmadığını hepimiz biliyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Fransa, Britanya ve ABD gibi bazı ülkeler, kendi önceliklerine boyun eğmeyen hükümetleri devirmek için BM'yi kullanmaya çalıştı. Ben yalnızca Suriye halkını dinlerim, BM'nin ya da birtakım yabancı kuruluşların ne dediği beni ilgilendirmez.

"Ölümler ve mültecilere gelince, bunların büyük kısmından Avrupalıların sorumlu olduğunu söylemek gerekir. Doğrudan olmasa da, teröristlere destek verdikleri için sorumlular. Başından beri ve hâlâ teröristleri "ılımlı" diye tanımlıyorlar. Suriye'de 'ılımlı' militanlar yok. Hepsi radikaller. Ilımlı olsan da olmasan da eline silah alıp insanları öldürmeye ve mülklere zarar vermeye başladığın anda terörist olursun."

Mültecilerin tamamı, özellikle de Avrupa'ya gidenler, teröristler ya da yaşanan yıkım nedeniyle kaçmadı. Çok sayıda kişi de Batı'nın ve Avrupa'nın ambargoları nedeniyle gitti."

İtalyan gazetesinin, "Bu krizin ardından Suriye nasıl olacak, örneğin daha federal olacak mı? Sizin toplumsal reform konusunda, insan haklarının korunması ve ordu ile güvenlik güçlerinin daha şeffaf hale getirilmesi konularında bir planınız var mı" sorusuna ise Esad şöyle yanıt verdi:

"Diyaloğa ihtiyaç var ama şu an için Suriyelilerin önceliği terörle mücadele etmek. Birkaç dakika içinde öldürülme riskin varken politikadan bahsetmek lüks. Öncelik, teröristlerden kurtulmak ve bazı bölgelerde uzlaşma çalışmalarına başlamak. Bu iki hedefe ulaştığımız zaman geri kalan şeyleri de konuşabiliriz."