Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, silahlı mücadeleden vazgeçip anayasaya uymayı kabul eden herkesle diyaloga açık olduğunu söyledi. Esad, “Suriye’deki mücadele, hukuk ile çeteleri destekleyen ülkeler arasında” ifadelerini kullandı.

Esad, açıklamayı Rus vekiller ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmede "Suriye, silah bırakmaları ve anayasaya uymaları şartıyla herkesle diyaloga açık" diye konuştu. ​Esad, ülke yönetiminin Suriye'deki krizin çözümüne, terörle mücadele ve siyasi süreç olmak üzere iki temel yoldan eş zamanlı ilerleyerek ulaşılabileceğine dair görüşe katıldığını da ifade etti.

“Mücadele, hukuk ile çeteleri destekleyen ülkeler arasında”

Sputnik’te yer alan habere göre, “Bugün Suriye'de yaşananların uluslararası hukuku korumak isteyenlerle, silahlı çetelere destek vererek hukuku çiğneyen ülkeler arasında bir mücadele olduğunu” savunan Esad, “Avrupalı yetkilileri 'teröristlere desteği kesmeye' ve militanları finanse eden ülkelere baskı yapmaya” çağırdı.

Rus gazetecilerin "Suriye, Rusya'dan ülkedeki askeri mevcudiyetini artırma talebinde bulunacak mı" sorusunu yanıtlayan Esad, Suriye ordusunun başta Halep ve Palmira olmak üzere çeşitli cephelerde ilerlemesi için Rusya'nın sağladığı hava desteğinin mevcut aşamada yeterli olduğunu söyledi.

Esad, "Eminim ki Rus uzmanlar, teröristleri yenmemiz için daha fazla yardıma ihtiyacımız olduğunu hissederlerse bunu sağlarlar. Ancak mevcut destek düzeyi şimdilik yeterli ve etkili"şeklinde konuştu.