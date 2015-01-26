Esad: Suriye'de yaşananların kişisel sorumlusu Erdoğan'dır!

Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, ABD’de yayımlanan Foreign Affairs dergisine verdiği röportajda, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı “El Kaide’nin yuvası olarak tanımladığı Müslüman Kardeşler ideolojisinin destekçisi” olmakla suçladı.

Esad, ABD'li gazeteci Jonathan Tepperman'ın “Kişisel olarak bir dönem çok yakın ilişkileriniz olan Erdoğan’ı mı suçluyorsunuz” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Evet. Çünkü El Kaide'nin temeli olan Müslüman Kardeşler ideolojisine bağlı. Bunlar 20’nci yüzyıl başlarında şiddet içeren siyasal İslam’ı teşvik eden ilk siyasi İslamcı organizasyon. O da bu değerlere sıkı sıkıya inanıyor. Fanatik. Bu nedenle de IŞİD’e destek veriyor. Yaşananların kişisel sorumlusu o.”

‘Destek bilhassa Türkiye’den’

Suriye’deki muhaliflerin bilhassa Türkiye’den destek gördüğünü iddia eden Esad, “Dış destekleri olmazsa, mühimmat yardımı olmazsa ve Suriye içinde saflarına yeni teröristler katmazlarsa onları yenmek sorun değil. Bugün bile askeri açıdan bir sorunumuz yok. Ama sorun sürekli yardım almaları. Özellikle de Türkiye'den” dedi. Esad, en çok endişe duyduğu ülkenin Türkiye olduğunu da söyleyerek şöyle devam etti: “Suudi Arabistan ve Katar da teröristlere destek veriyor, ama Türkiye üzerinden. Ankara, aralarında IŞİD’in cihatçı rakipleri El-Kaide destekli Nusra Cephesi’nin de bulunduğu isyancı gruplara destek verdi.”

Foreign Affairs muhabiri bunun üzerine Esad’a, “Bizzat Erdoğan'ı mı suçluyorsunuz? Bir zamanlar onunla ilişkileriniz oldukça iyiydi” sorusunu yöneltti. Bunun üzerine de Esad şunları söyledi: “Evet. Çünkü o El Kaide'nin tabanını oluşturan Müslüman Kardeşler ideolojisine bağlıdır. Müslüman Kardeşler, 20'inci yüzyılın başlarında şiddet içeren siyasi İslam'ı özendiren ilk siyasi İslami örgüttür. Erdoğan, sıkı sıkıya buna bağlıdır ve olanlardan bizzat sorumludur.

‘ABD’den Türkiye’ye baskı yok’

“ABD'nin IŞİD'le mücadelede daha aktif olmasını mı istiyorsunuz” sorusu üzerine, “Mesele sadece askeri açıdan daha fazla aktif olmak değil. Çünkü bu sadece askeri bir mesele değil” diyen Esad sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD'nin Türkleri ne kadar etkilemek istediğiyle ilgili. Çünkü teröristler hava saldırılarına bu kadar uzun süre dayanabiliyorlarsa, Türkler onlara silah ve para gönderiyor demektir. ABD, El Kaide'ye desteğini kesmesi için Türkiye'ye baskı yaptı mı? Hayır yapmadı. Bu yüzden mesele sadece askeri değil. Bu birincisi. İkincisi askeri açıdan daha fazla aktif olmaktan söz ediliyorsa -Amerikalı yetkililer bunu açıkça kabul ediyor- asker göndermeden somut olarak bir şey elde edemezler. Askeriniz olmazsa, kime güveneceksiniz?

‘Obama'ya sormak isterim...’

Esad, muhabirin, "Bugün Başkan Obama'ya bir mesaj yollayabilseniz, bu ne olurdu” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Bence normal olan dünyadaki herhangi bir yetkiliden halkının çıkarları için çalışmasını istemek. Bir Amerikalıya sormak istediğim şu: ‘Bizim ülkemizdeki, bölgemizdeki teröristleri desteklemekten kazancınız ne? Birkaç yıl önce Mısır’da ve başkaca ülkelerde Müslüman Kardeşleri destekleyip de ne kazandınız? Erdoğan gibi birine destek vermekle ne kazandınız?”

‘El Kaide hava kuvvetleri’ esprisi

Esad, 18 Ocak’ta Lübnan Hizbullahı militanlarının ve İran Devrimci Muhafızlarının bir kumandanının öldürüldüğü saldırı nedeniyle İsrail’i de eleştirdi. İsrail’in “Müdahale, Yahudi devletine yapılacak bir saldırıyı önlemek için gerçekleştirildi” açıklamasını “bahane” olarak değerlendiren Esad şunları söyledi: “Golan Tepelerinden İsrail’e, 1974’teki ateşkesten beri hiçbir operasyon yapılmadı.”

Esad, İsrail'le ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

“İsrail, Suriye’de isyancıları destekliyor. Bu çok açık… Çünkü ne zaman bir yerde ilerleme sağlasak, ordunun altını oymak için bir saldırı gerçekleştiriyorlar. Bu nedenle Suriye’de bazıları şöyle bir espri yapıyor; El Kaide’nin hava kuvvetleri olmadığını nasıl söyleyebilirsin? İsrail hava kuvvetleri onların…”