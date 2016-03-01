Esad: Suriye'de iç savaş yok

Suriye'nin içinde bulunduğu durumdan hükümetin sorumlu olmadığını söyleyen Suriye Devlet Başkanı Esad, ülkesinin iç savaş halinde olmadığını savundu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, cumartesi günü yürürlüğe giren ateşkesi başarıya ulaştıracaklarını söyledi. Esad, ARD televizyonuna verdiği mülakatta, ‘ateşkesin kesintiye uğramaması için üzerlerine düşeni yapacaklarını' belirtti. Esad, silahlarını teslim etmeleri şartıyla muhalifleri genel aftan yararlandıracaklarını ve ‘normal sivil hayata dönüşlerini' sağlayacaklarını da dile getirdi.

Beşar Esad, Suriye halkın durumunu da ‘insani felaket' olarak tanımladı. Suriye ordusunun muhaliflerin elindeki bölgelerin ikmal yollarını kestiği iddiasını yalanlayan Suriye Devlet Başkanı, Suriye ordusuna ve hükümetin kontrolündeki yerleşim merkezlerine buralardan ateş açıldığını, dolayısıyla silah sevkiyatını önleyemedikleri yerlere gıda yardımı yapılmasına mani olduklarının iddia edilemeyeceğini ifade etti.

Pazartesi günü ilk yardım konvoyları kuşatma altındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Birleşmiş Milletler önümüzdeki günlerde hükümet kuvvetleri ya da muhalif grupların kuşatması altındaki bölgelerde yaşayan 150 bin kişiye yardım malzemesi ulaştırmayı hedefliyor.

"Tam egemen değiliz"

Esad ülkesini terk etmek zorunda kalan insanların Almanya tarafından kabul edilmesini olumlu karşıladığını, ancak Suriyelilerin hayatlarını ülkelerinde idame ettirmelerine yardımcı olmanın daha akıllıca ve daha az masraflı olacağını dile getirdi. Esad bunun için Batı'nın ülkesiyle değil, terör ile mücadele etmeye karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Beşar Esad, ARD televizyonuna verdiği mülakatta, Suriye'nin ‘tam egemenliğini' kaybettiğini ve Rusya, İran ve Lübnan'dan yardım aldığını söyledi. Esad bu yardımı İslamcı terörün yayılmasını önlemek için kabul ettiklerini ve kendilerine yardım eden ülkelerin Suriye'yi değil kendilerini savunmak için geldiklerini sözlerine ekledi.

Ülkedeki son durum

Rusya ve ABD arasında kararlaştırılan ateşkese karşılıklı ihlal suçlamalarına rağmen genellikle uyulduğu bildiriliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Merkezi salı günü de hava saldırıları ve çatışmaların olduğunu haber verdi.

Ancak şiddetin dozunun geçtiğimiz haftalara kıyasla düşüş gösterdiği da belirtiliyor. Şubat ayı ortasında Münih'te yapılan uluslararası güvenlik konferansı sırasında ateşkes konusunda ilk kez mutabakat sağlanmıştı.

Kerry'ye göre ateşkes dayanıklı çıktı

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise ateşkese rağmen Suriye'nin kuzeybatısında aralarında Almanların da bulunduğu uluslararası basın mensuplarına grubuna ateş açıldığını açıkladı. Rus askeri sözcüsü İgor Konaşenkov 33 gazeteciden oluşan grubun 150 ila 400 metre uzağına çok sayıda top mermisinin isabet ettiğini söyledi. Sözcü ateşin Türkiye'den açıldığını belirtti.

Almanya ve ABD'nin dışişleri bakanları Frank-Walter Steinmeier ve John Kerry de ateşkesi Suriye için bir ‘ümit belirtisi' olarak niteledi. Steinmeier, Washington'da Kerry ile yaptığı buluşma sırasında Münih'teki görüşmelerden sonra somut ilerleme kaydedildiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ateşkes ihlallerinin inceleneceğini belirterek “Havada savaş uçağı görülmesi, hatta jetlerin açtığı ateşe tanık olunması şaşırtıcı değildir. Önemli olan bombaların nerede ve kime atıldığıdır” dedi. Kerry, ihlallerin ateşkesi sona erdirecek kadar önemli olmadığını da sözlerine ekledi. Ateşkes IŞİD ve El Kaide bağlantılı Nusra Cephesi'ni kapsamıyor.