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Dünya

ESAD, SURİYE ORDUSUNU KUTLADI ŞAM (A.A)

01 Ağustos 2011 15:06

-ESAD, SURİYE ORDUSUNU KUTLADI ŞAM (A.A) - 01.08.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ulusal "gururun" sembolü olarak nitelediği Suriye ordusunu kutladı. Sana ajansına göre Beşşar Esad, Suriye ordusunun kuruluşunun 66. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Bugün ve yarın bizi hedefleyen saldırgan planlara karşı haklarını savunan Suriye Arap ordusunun kurulmasının 66. yıl dönümü vesilesiyle her bir askeri kutluyor ve selamlıyorum. Hepiniz gururu ve onuru temsil ediyorsunuz" diye konuştu. Esad, "Suriye halkının, ülkeyi bölmeyi amaçlayan bu yeni komplo dönemini başarısızlığa uğratacak öngörü ve ulusal bütünlüğe sahip olduğundan emin olduğunu" belirtti. Suriye'nin "komploları ve komplocuları reddettiğini" söyleyen Esad, "bugün, politikalarını sürdürme konusunda hiç olmadığı kadar kararlı olduklarını" ifade ederek, "Onlar ihtilaf yaratmak istediler, ancak biz bunu önleyebildik ve durmayacak küresel reformlara başladık" dedi.

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