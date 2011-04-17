-ESAD: SURİYE HASSAS BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR ŞAM(A.A) - 16.04.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, bugün yemin ederek görevine başlayan yeni kabineye hitaben bir konuşma yaptı. Esad, Suriye'nin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, devletin ve vatandaşların farklı yönlere bakmasının çok tehlikeli olduğunu söyledi. ''Suriye, bugünlerde oldukça hassas bir dönemden geçiyor. Bu sürecin üç temel bileşeninin komplolar, reform ihtiyaçları ve halkın talepleri olduğunu Halk Meclisinde yaptığım konuşmada söyledim'' diyen Esad, ''Suriye'nin bağımsız bir şekilde politikasını belirleyerek kendi kararlarını almasının düşmanlarının hoşuna gitmediğini'' anlattı. Konuşmasında ülkede reform ihtiyacına vurgu yapan Esad, ''Şüphesiz, reformlar çok önemlidir, birçok reformun sonuçları ancak bir süre geçtikten sonra ortaya çıkacaktır. Ancak bizlerin, 'Reformların sonuçlarını bekliyoruz' dememiz mümkün değildir. Devletin sahip olduğu imkanlar çerçevesinde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine cevap vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Beşşar Esad, devlet ve vatandaş arasında şeffaf, güvene dayalı bir ilişkinin tesis edilmesi gerektiğini vurgulayarak, geçtiğimiz haftalarda çeşitli kentleri temsil eden çok sayıda heyetle biraraya geldiğini ve ''heyetlerle yaptığı görüşmelerde devlet ve halk arasındaki ilişkide boşluklar olduğunu tespit ettiğini'' söyledi. Suriye halkının yeni kabineden beklentileri olduğuna dikkat çeken Esad, ''Hiçbir hükümet, halkın desteği olmadan başarılı olamaz'' dedi. Devletin bütün kurumları ile halkla iletişim kanallarını daha aktif hale getirmesi gerektiğini belirten Esad, bunun da şeffaflık ve güven ile sağlanabileceğini kaydetti.''Herkesin mutlaka dikkate alınması gereken bir önerisi, şikayeti ya da düşüncesi vardır'' diyen Esad, ülkedeki meslek örgütleri, sendikalar ve halk temsilcileri gibi çevrelerle koordinasyonun verimli bir şekilde kurulması gerektiğini vurguladı. Esad, vatandaşlara sıkıntı yaratan devlet dairelerinde işlerin gecikmesi, rüşvet talebi, vatandaşın ihmali gibi her türlü durumun ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi. OHAL yasasının kaldırılmasına ilişkin çalışmanın en geç gelecek hafta içinde tamamlanacağını belirten Esad, ,kanun taslağının kısa süre içinde hükümete sevk edileceğini kaydetti. Esad, ''OHAL'in kaldırılmasının ülke güvenliğinde aksaklık yaratacağını savunan insanların aksine, yasanın kaldırılması ülke güvenliğini sağlamlaştıracaktır'' dedi. Kimliği olmayan Kürtlere vatandaşlık verilmesine ilişkin kararın iki hafta önce yayımlandığını hatırlatan Esad, hükümetin, uygulamanın takibini yapması gerektiğini söyledi. -''GÜVENLİK GÜÇLERİ HAZIRLIKLI DEĞİL''- Esad anayasada, gösteri yapılmasına izin veren bir kanunun olduğuna ancak gösterilere ilişkin tanımlamanın yapılmadığına dikkati çekerek, ''Güvenlik güçlerinin bu tip durumlara hazırlıklı olmaması nedeniyle uygulamada şimdilik sorunlar yaşanıyor. Güvenlik güçlerinin bu gibi durumlar (toplumsal olaylar) için eğitilmeleri, reformlara entegre edilmeleri gerekiyor'' dedi. Bu çerçevede güvenlik güçlerinin personel, techizat ve donanım bakımından reforme edilmesi gerektiğini anlatan Esad, güvenlik güçlerinin görevlerinin arasında göstericileri, vatandaşları, devlet ve özel kurumları korumanın da olduğunu söyledi. Esad, siyasi partiler yasasının değiştirilmesine ilişkin de ulusal birliği pekiştirecek ve toplumsal çözülmeye neden olmayacak bir model oluşturulması için çalışıldığını ifade etti. Basın ve yerel yönetimler yasalarına ilişkin çalışmaların da devam ettiğini hatırlatan Esad, reformun sadece yasalarla sağlanamayacağını, uygulamayı yapacak kurumların faaliyetlerinin çok önemli olduğunu söyledi. Yeni kabine üyelerinden, bakanlıklarının sorumluluğuna düşen çalışmalara ilişkin takvim belirlemelerini isteyen Esad, reformların hayata geçirilmesinin ardından Suriye'nin bölgesinde daha güçlü bir konuma geleceğini kaydetti. Ülkede bir süredir devam eden olaylarda hayatını kaybeden sivil veya devlet görevlisi, herkesin şehit olduğunu belirten Esad, olaylarda sorumluluğu bulunan kişilerden hesap sorulacağını ve bu konuda araştırma yapmak üzere kurulan komisyonun çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.