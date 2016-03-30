Esad: Suriye federalizme hazır değil



Rusya resmi haber portalı Sputnik'e de bir demeç veren Esad Suriye'de bir ulusal birlik hükümeti kurulması gerektiğini söyledi. Esad konuşmasında sözkonusu hükümetin “muhalefet, bağımsızlar, mevcut hükümet ve diğerleri” gibi çeşitli Suriyeli siyasi güçler tarafından şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı. Suriye Devlet Başkanı Esad yeni bir anayasa taslağı ile sözkonusu hükümetin birkaç hafta içinde hazırlanmasının mümkün olduğunu belirtti.

Suriyeli muhaliflerin "geçiş süreci" ve "tüm yürütme güçlerine sahip bir geçiş organı" önerisini reddeden Esad, “Her şeyden önce ‘geçiş süreci’ tanımlaması gibi bir tanımlama olamaz” diye konuştu. Geçiş sürecinin bir anayasadan diğerine geçiş anlamına geldiğini belirten Beşar Esad “Geçiş sürecinin mevcut anayasa altında olması zorunludur ve yeni anayasaya Suriye halkı oyladıktan sonra geçeceğiz” diye konuştu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad “Ne Suriye anayasası ne de dünyadaki diğer bir ülkenin anayasası geçiş organını içerir. Bu mantıksız ve anayasaya aykırıdır” dedi.

Muhalifler: Esad'ın olduğu bir hükümetle olmaz

Suriyeli Kürtlerin federasyon ilanına ilişkin olarak da Esad, ülkenin federalizme hazır olmadığını belirtti. Suriye Devlet Başkanı Esad, Kürtlerin büyük çoğunluğunun merkezi bir liderlik altındaki birleşik bir Suriye'de yaşamak isteyeceğini ileri sürerek, referanduma gidildiği takdirde Suriyelilerin büyük çoğunluğunun federalizmi reddedeceğini söyledi.

Suriyeli muhalifler ise Esad yönetiminde bir hükümet yerine, "tüm yetkilere sahip bir geçiş organı" oluşturulması gerektiğini savunuyor. Cenevre'deki barış görüşmelerinde yer alan muhalif gruplardan Yüksek Müzakere Konseyi'nin temsilcisi George Sabra “İster yeni ister eski olsun Beşar Esad'ın olduğu bir hükümet, siyasi sürecin bir parçası olamaz” diye konuştu. George Sabra "Beşar Esad'ın bahsettiği şeyin siyasi süreçle herhangi bir ilgisi yok" dedi.