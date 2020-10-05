Esad: Suriye'deki Rus askeri üsleri, bölgedeki güç dengesini koruyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesindeki Rusya'ya ait hava ve deniz üslerinin 'Batılı güçlerin bölgedeki etkilerine karşı koymaya' ve dengeyi korumaya yardımcı olduğunu söyledi.

Rusya'nın Suriye'deki savaşa müdahalesinin beşinci yıl dönümü nedeniyle Rus Savunma Bakanlığı'na bağlı Zvezda kanalına mülakat veren Esad, ülkedeki iki ana üssün Batı'nın bölgedeki askeri varlığına karşı mücadele için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Euronews'in haberine göre, Esad, Suriyeli üst düzey askerlerin Washington'un bölgedeki nüfuzuna karşı böylesi bir (askeri) varlığa ihtiyaçlarının olduğunu söylediklerini belirtti ve "Bu küresel askeri dengende Rusya'nın rolüne ihtiyaç var. Askeri üslere ihtiyaç vardı ve biz de bundan faydalanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Röportajda Esad, Rusya'nın askeri müdahalesi öncesi Suriye ordusunun, Suudi Arabistan ve Katar'ın yanı sıra Washington ve Batı tarafından doğrudan finanse edilen ve teçhizat verilen silahlı muhalefete karşı "tehlikeli bir durumda" kaldığını dile getirdi.

Ayrıca Esad, (Rusya'nın müdahalesi öncesi) silahlı muhaliflerin önemli şehirleri ve kasabaları da ele geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Şam yönetimi, Moskova'nın sağladığı hava gücü ve İran yanlısı milislerin de desteğiyle kaybettiği toprakların çoğunu geri almayı başardı.

Ancak ABD, Batılı devletler ve ülke içi muhalefet, Rus ve Suriye bombardımanlarının savaş suçu teşkil ettiğini, milyonların yerinden edilmesinin yanı sıra binlerce sivilin ölümünden sorumlu olduklarını ifade ediyor.

Moskova ve Şam, sivillerin ayrım gözetmeksizin bombalanması suçlamalarını reddediyor ve ülkeyi İslamcı militanlardan kurtarmak için savaştıklarını iddia ediyorlar.