-Esad: Suriye bütün önerilere olumlu yaklaştı ŞAM (A.A) - 17.12.2011 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, bugün kabul ettiği Iraklı heyete, Suriye'nin kendisine sunulan bütün önerileri kabul ettiğini söylediği bildirildi. Suriye remi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, bugün sabah saatlerinde, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Felah El Fayyad ve Irak Parlamento Üyesi İzzet El Şehbendar'ı kabul eden Esad, görüşme sırasında "Suriye'nin kendisine sunulan bütün önerilere olumlu yaklaştığını, çünkü içerideki gerçeklerin bütün dünya tarafından bilinmesinin Suriye'nin çıkarlarına hizmet ettiğini" belirtti. Suriye'deki olaylar üzerinde odaklanılan görüşmede, Suriye ve Irak arasındaki ilişkilerin yanı sıra, bölgesel gelişmelerin de ele alındığı kaydedildi.