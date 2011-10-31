Esad: Suriye bölgenin fay hattı





T24- Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Sunday Telegraph’a verdiği röportajda, “Suriye bölgenin fay hattı. Zeminle oynarsanız, deprem olur. Suriye’deki bir sorun tüm bölgeyi yakar. Plan Suriye’yi bölmekse, tüm bölge bölünür. Onlarca Afganistan olur” dedi.





Hürriyet'in haberine göre, ülkesinde yedi aydır süren isyanın başından bu yana ilk kez Batılı bir gazeteciye konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, “Batılı ülkeler baskıyı kesinlikle daha da artıracak. Fakat Suriye; Mısır, Tunus, Yemen gibi ülkelerden her bakımdan farklı. Tarih farklı. Politikalar farklı” dedi. Esad sözlerini şöyle sürdürdü:





“Suriye şimdi bölgenin merkezi. Fay hattı. Eğer zeminle fazla oynarsanız, depreme yol açarsınız. Suriye’deki bir sorun tüm bölgeyi yakar. Eğer plan Suriye’yi bölmekse, tüm bölge bölünür. Başka bir Afganistan, ya da onlarca Afganistan daha mı görmek istiyorsunuz?”





“İsyanın başlarında güvenlik güçlerimiz çok sayıda hata yaptı. Çok az polisimiz var. Sadece ordu, El Kaide ile mücadele edecek eğitime sahip. Siz der caddelere orduyu gönderseniz, aynı şey olur. Ama şimdi sadece teröristleri hedef alıyoruz.”





‘İnatçılık yapmadım’





“Devrilen diğer liderlere göre isyana farklı karşılık verdim. İnatçılık yapmadık. (İlk protestolardan) Altı gün sonra reform başlattım. Reform hızı çok yavaş sayılmaz. Vizyonun olgunlaşması gerek. Bir yasayı geçirmek 15 saniye alır. Ama topluma uymazsa bölünürsünüz. Bizimki karışık bir toplum. İsyan, İslamcılık ve Arap milliyetçiliği (laiklik) arasındaki bir mücadele. Biz 1950’lerden beri Müslüman Kardeşler ile mücadele ediyoruz.”





Rus devlet televizyonuna da röportaj veren Esad, “Libya senaryosunu Suriye’de de gerçekleştirmek isteyen Batılı ülkelerin sinsi planlarına karşı” Rusya’nın desteğinin sürmesini istedi. Çin ise Esad’ı “Bu durum sürdürülemez” diye uyardı.





Normal yaşıyorum o yüzden popülerim





Sunday Telegraph muhabiri Andrew Gilligan, en az 3 bin protestocunun öldüğü bir ülkenin lideri olarak Esad’ı “son derece rahat” diye tanımladı. Gilligan şöyle yazdı:

“Bir Arap liderine gittiğiniz zaman devasa saraylar, bitmek tükenmek bilmez güvenlik kontrolleri ve öldürücü bir protokol görürsünüz. Ama Esad çok farklıydı. Beni röportaja arabayla genç bir kadın götürdü. 10 dakika sonra hiçbir güvenlik olmadan tek katlı bir eve girdik.”

Kot pantolonuyla bilgisayar dersi verdi

“Dr. Esad bizi üzerinde blue jean ile karşıladı. Kaddafi gibi atıp tutmadı. İngilizcesi mükemmeldi. Suriye’yi yönetmekle Batı ülkesini yönetmeyi bilgisayar örneğiyle açıkladı. Biri Mac, diğeri PC imiş. ‘İki bilgisayar da aynı işi yapıyor ama birbirlerini anlamıyorlar’ dedi. Halkının kendisini normal bir yaşam sürdüğü için sevdiğini, kendi arabasını kendisinin kullandığını, çocuklarını okula götürdüğünün belirterek bu yüzden sevildiğini söyledi.”





Beyrut’ta PKK sesleri





Suriye ve diğer Arap ülkelerinden gelen Beşar Esad yanlısı öğrenciler, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Suriye Büyükelçiliği önünde dün Esad’a destek mitingi düzenledi. Mitingde PKK bayrakları ve Abdullah Öcalan posterleri açıldı.

Lübnan polisi, grubun, yakın bir semtte Esad karşıtı miting düzenleyen muhaliflerle karşı karşıya gelmemesi için yoğun güvenlik önlemleri aldı.





Ermeniler Kürtlere karşı





Lübnan basını ise ülkedeki Taşnak Partisi’nin, Esad karşıtı eylem yaparak “sorun çıkaran” Kürt gençleri Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden ayrılmaya zorladığını öne sürdü. A.A’nın haberine göre Kürt yardım örgütü yetkilisi Mahmut Sivala, baskının Burc Hamud, Dora ve Nebaa’da yoğunlaştığını bildirdi. Taşnak Partisi milletvekili Hagop Pakrodyan ise olayın politik olmadığını savundu.