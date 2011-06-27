Esad şikâyet etti İran ‘vururuz’ dedi

T24- Suriye lideri Beşar Esad’ın Ankara’yı İran lideri Hamaney’e şikayet ettiği iddia edilmişti. Şimdi de Lübnan basını Tahran’ın Türk hükümetine “NATO Suriye’ye saldırırsa topraklarınızdaki hedefleri vururuz” dediğini yazdı.











Suriyeli mülteciler Türkiye’ye kaçmaya devam ederken, sınırın öbür tarafında konuşlanan Suriyeli askerlerin varlığı gerginliği giderek tırmandırıyor. Arap basınında yer alan haberler Türkiye-Suriye arasındaki gerginliğin boyutlarını ortaya çıkarıyor. Önceki gün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Türk hükümetini ‘Batı’yı mutlu etmeye çalışmak’ ve ‘fırsatçı davranmakla’ suçlayarak İran’ın dini lideri Hamaney’e şikâyet ettiği gündeme gelmişti. İddiaların hemen ardından Lübnan gazetesi El Akbar, İran’dan Türkiye’ye tehdit geldiğini yazdı.

‘Hariri’yi bizzat kurtarmıştı’

Habere göre, İran Türkiye’yi NATO’nun Suriye’ye saldırması halinde, bu askerlere ev sahipliği yapmaması konusunda uyardı. İran, aksi halde Türkiye’deki ABD ve NATO hedeflerine saldıracaklarını söyledi. Suriye hükümetine yakın haber sitesi ChamPress de Erdoğan’ın 2008’de Lübnan Başbakanı Said Hariri’nin iktidarda kalmasına bizzat yardım ettiğini ve Esad’a karışmamasını söyleyerek “Amerikalılar böyle istiyor” dediğini yazdı.

‘Suriye gözdağı vermek istiyor’

İngiliz gazetesi Guardian da Suriye ordusunun geçen hafta Türkiye sınırında bulunan Kirbet el Cauz kasabasına düzenlediği çıkarmanın, Türkiye’ye gözdağı verilmek için düzenlendiğini öne sürdü. Gazete, Ankara ve Beyrut’taki diplomatlara dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin tutumunun Esad’ı sinirlendirdiğini, sınıra doğru ilerleyen Suriyeli birliklerin de Türkiye’yi korkutmak amacı taşıdığı belirtildi.

Kamyoncular isyanda

Fransız Haber Ajansı (AFP), Suriye üzerinden yük taşıyan Türk kamyoncularla görüştü. Cilvegözü sınır kapısından geçen kamyoncular, Türkiye’ye mülteci akınının başlamasıyla Suriyeli yetkililerin ve halkın kendilerine karşı tutumunun olumsuz yönde değiştiğini söyledi. Ürdün’e yük taşıyan Mehmet Mercimek, “Balayı bitti, her şey değişti. Mazot almak için durduğumda, kalmadı diyorlar. Halbuki mazotun olduğunu biliyorum. Bir ay önce bizi kucaklıyorlardı, şimdi düşman olarak görüyorlar” dedi. Suriye üzerinden Irak’a yük götüren Hasan Çetin de “İnsanlar bize Türkiye’nin neden ‘bu hainlere’ kucak açtığını soruyorlar” diye konuştu. Nimet Maramda, Suriye polisi ve diğer devlet görevlilerinin kendilerine karşı “saldırganlaştığını” savunarak, “Durmadan işi uzatıyorlar, oysa eskiden Türk olduğumuz için öncelik veriyorlardı” dedi. Diğer yandan İsrailli Jerusalem Post gazetesi cumartesi günü Türkiye-Suriye sınırının, bir açıklama yapılmaksızın birkaç saatliğine kapatıldığını

iddia etti.