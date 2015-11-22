Esad: Seçimlerde aday olmak meşru hakkım

Viyana’da toplanan Suriye zirvesinde 18 ay içinde seçimlere gidilmesi ve Esad'ın yeniden aday olmamasına karar verildi ancak Esad’dan ters yönde açıklamalar geliyor. Cuma günü İtalya basınına verdiği demeçte "Ülkedeki teröristlere karşı zafer elde edilmeden yönetimde değişiklik olmaz” diyen Beşşar Esad, bu kez "Seçimlerde yeniden aday olmak meşru hakkım, zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.

Çin'in Phoneix kanalına söyleşi veren Esad muhalefet kavramının askeri değil, siyasi olduğunu söyledi. Elinde silah olan gruplara dünyanın hiçbir yerinde muhalefet demenin mantıklı olmadığını belirtti. Ülkede gerçek muhalefetin olduğunu, bazılarının da yurtdışında olduğunu söyledi. Bu gruplarla görüşmeye hazır olduklarının sinyalini verdi.



Esad, güvenlik sağlanmadan hiçbir siyasi adımın başarılı olamayacağını da yineledi. Batılı ve bölgesel birçok devletlerin teröre desteğinin kesilmesi halinde krizin bir yılda çözüleceğini, en fazla 2 yılda anayasanın tartışılıp halk oylamasına sunulabileceğini söyledi.



Esad'a Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olup olmayacağı da soruldu.



Esad, "Bu benim meşru hakkım. Fakat aday olup olmayacağımı söylemek için henüz erken. Bu ancak halk tarafından belirlenebilir. Seçimlerin yaklaşmasıyla halkın durumuna göre karar vereceğim. Gerekmesi halinde aday olurum" dedi.



Suriye liderinin gündeminde 31 Eylül'de başlayan Rusya'nın Suriye'ye yönelik hava operasyonları da vardı.



Esad, şöyle devam etti:



"Rusya yaklaşık iki ay önce operasyonlara başladığında Amerikan ittifakı olarak adlandırılan güçler teröristlere karşı bir yıldır operasyon düzenliyordu. Ancak sonuç olarak teröristler daha da güçlendi ve geniş alanlara yayıldı. Rus hava operasyonlarının ardından ise birçok terörist Türkiye'ye oradan da Avrupa ya da başka devletlere kaçtı."



Esad, Rusya ile ABD öncülüğündeki operasyonlar arasındaki temel farkın Rusya'nın Suriye ordusuyla işbirliği yapması olduğunu vurguladı, "ABD bu işbirliğini kabul etmedi" dedi.