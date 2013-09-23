Esad: Teröristler, Şam'ın suçlanması için kimyasal silah denetçilerine saldırabilir

Çeviri Varsan Çekiç

Çin'in devlet televizyonu CCTV ile Şam'da söyleşi yapan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'nin kimyasal silahlarının imhasını denetlemek için ülkeye gelecek uluslararası denetçilerin, Suriyeli muhalifler tarafından saldırıya uğrayabileceğini belirtti.

Rusya'da ingilizce yayımlanan haber portalı Russia Today'in haberine göre, televizyon kanalına verdiği söyleşide hükümetinin kimyasal silahların imhasına dair aldığı sorumluluktan kaçmakla nasıl suçlanabileceğine dair endişelerini açıklayan Esad, "Bu teröristlerin, başka ülkelerin emirlerine uyduğunu ve bu ülkelerin terörist grupları, Suriye hükümetini anlaşmayı engellemekle suçlayabilecek hareketlerde bulunması için kullandıklarını biliyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde süren tartışmalar hakkında da konuşan Esad, ABD, İngiltere ve Fransa'nın "hayali bir düşmanla" savaştığını belirterek, "Taslağı BM Güvenlik Konseyine sunarak ya da ABD ve Rusya'ya anlaşmaları için çağrıda bulunarak, ABD, Fransa ve İngiltere sadece hayali düşmanı olan Suriye'ye karşı verdikleri savaşta kazanan taraf olmaya çalışıyorlar" dedi.

Esad, Rusya ve Çin'in "Suriye'ye karşı yapılacak askeri müdahaleye dair hiçbir bahanenin kalmayacağını sağlayacaklarına" inandığını da konuşmasında belirtti.

Ülkenin elindeki kimyasal silahlarla ilgili detayların sorulması üzerine Esad, "Suriye on yıllardır kimyasal silah üretiyor. Bu yüzden ülkede büyük miktarda stoklanmış olmaları normal" cevabını verdi.

Kimyasal silahların Suriye'nin, İsrail'e karşı verdiği savaş döneminde üretildiğini belirten Beşar Esad, "Biz svaşta olan bir ulusuz. 40 yıldır işgal altında olan bölgelerimiz var ancak Suriye ordusu, her durumda konvensiyonel silahları kullanarak savaşmak için eğitildi" diye konuştu.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) gelecek olan denetçilerin çalışması için Suriye'nin güvenlik durumunun mükemmelden çok uzak olduğunu kabul eden Esad, ancak kimyasal silahların emniyette olduğunu belirterek, "Teröristler ya da diğer yıkıcı güçler, ki bunlar diğer ülkelerden gelebilecek olan yıkıcı güçler, tarafından kurcalanmasını önlemek için silahlar, özel koşullar altında saklandı. Bu yüzden endişe edilecek birşey yok. Suriye'deki kimyasal silahlar güvenlik altında ve Suriye ordusunun kontrolünde" dedi.