Esad: Rusya’nın saldırıları sayesinde Suriye’de durum düzeliyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya’nın 30 Eylül’den beri Suriye’de terör örgütlerine düzenlediği hava operasyonları sayesinde Suriye’de durumun belirgin şekilde düzeldiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Esad, “Rus hava güçlerinin terörle mücadele operasyonlarına katılmasının ardından durum önemli oranda iyiye gitmeye başladı. Suriye ordusunun tüm cephelerde ilerleme sağladığını söyleyebilirim” diedi.

Rusya’nın operasyonlarının ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği operasyonlardan daha çok işe yaradığını kaydeden Suriye lideri, şunları söyledi:

“Rusya yaklaşık iki ay önce operasyonlara başladığında Amerikan ittifakı olarak adlandırılan güçler teröristlere karşı bir yıldır operasyon düzenliyordu, ancak sonuç olarak teröristler daha da güçlendi ve tüm dünyadan daha fazla terörist buraya geldi. Rusya ile ABD öncülüğündeki operasyonlar arasındaki temel fark, Rus güçlerinin Suriye ordusuyla işbirliği yapmasıdır.”

Esad, Rus operasyonları başladıktan sonra bir ay içinde terör örgütlerinin geri çekilmeye başladığını ve çok sayıda teröristin Suriye’den kaçtığını ifade etti.

'Diyaloğa hazırız'

Hükümetin Moskova’da Suriyeli muhaliflerle görüşmeye hazır olduğunu da belirten Esad, “Moskova 3’e hazırız çünkü diyaloğa ihtiyacımız var” dedi.



