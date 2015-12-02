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Esad: Rusya'nın sahadaki dengeleri değiştirmesi Erdoğan'ın sinirini bozdu

“Rusya'nın desteği ve katılımı daha da artacak”

02 Aralık 2015 13:16

Suriye lideri Esad, Türkiye'nin Suriye sınırında Rus uçağını düşürmesi hakkında yaptığı açıklamada, 'Rusya'nın sahadaki dengeleri değiştirmesi Erdoğan'ın sinirini bozdu' ifadesini kullandı.

Radikal’de yer alan habere göre, Rus jetinin Türkiye tarafından düşürülmesine değinen Esad, Rusya'nın Suriye'deki hamlesinin dengeleri değiştirdiğini, bunun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sinirlerini bozduğunu" söyledi. Esad, "Erdoğan'ın Suriye'de başarısız olması siyasi sonu anlamına geliyor" dedi.

Türkiye'nin Rus savaş uçağını Suriye semalarında düşürmesinin Fransa'nın çabalarını ve Suriye'de barış görüşmelerini aksatıp aksatmayacağına ilişkin soruya cevabında Esad, böyle bir etkisi olmayacağı kanısında olduğunu ifade etti. Esad, Türkiye'nin teröre karşı operasyonu sırasında Rus savaş uçağını düşürmesinin Erdoğan'ın "kontrolünü kaybettiğini net bir şekilde ortaya koyduğunu" belirtti.

 

“Rusya'nın desteği ve katılımı daha da artacak”

 

Esad sözlerini şöyle sürdürdü: "Rusya'nın sahadaki dengeleri değiştirmesi Erdoğan'ın sinirini bozdu. Erdoğan Suriye'de başarısız olması, desteklediği terörist grupların başarısız olmaları onun siyasi sonu anlamına geliyor. Bu yüzden elinden geldiğince herhangi bir başarının önüne engeller koymak istiyor. Ama bunun dengeleri değiştireceğine inanmıyorum. Rusya'nın desteği ve katılımı daha da artacak. Bu konuda bir geri adım olacağını düşünmüyorum."

 

Af vaadi

 

Ülkesindeki silahlı örgütlere de seslenen Esad, silahları tamamen bırakmaları durumunda af vaadinde bulundu.

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